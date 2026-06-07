Φωκίδα: Αίσιο τέλος για 29χρονη πεζοπόρο που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή

Snapshot Μια 29χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη δασική περιοχή της Φωκίδας.

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες από τις υπηρεσίες Άμφισσας, Ιτέας και Πολυδρόσου.

Οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τη γυναίκα με φορείο σε σημείο που μπορούσε να φτάσει ασθενοφόρο.

Η 29χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για ιατρική φροντίδα.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρά τις δυσκολίες του ανάγλυφου της περιοχής. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς μιας 29χρονης, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο σημείο του Δήμου Δελφών, στη Φωκίδα. Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν μαζί με έναν ακόμα περιπατητή σε δασική περιοχή βορειοανατολικά της Βίνιανης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπέστη τραυματισμό στο κάτω άκρο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία της ή να επιστρέψει αυτόνομα.

Οι δύο πεζοπόροι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή με δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας, καθώς και από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολυδρόσου.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα μέσα στο πυκνό δασικό περιβάλλον και, αφού της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, την τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο. Έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, την μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 29χρονη παρελήφθη από την κινητή μονάδα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.