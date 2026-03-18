Ισραήλ: Επιβεβαιώνει το θάνατο υπουργού Πληροφοριών του Ιράν

Ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος προανήγγειλε κλιμάκωση των χτυπημάτων σε Ιράν και Λίβανο.

«Σημαντικές εκπλήξεις στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ»

«Σήμερα, αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλους τους τομείς που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο» ανέφερε ο o υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και συνέχισε:

«Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν αυξάνεται. Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Χατίμπ, επίσης εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Ο Κατς σημείωσε ότι αυτός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «εξουσιοδότησαν τον Ισραηλινό Στρατό να [εξαλείψει] οποιαδήποτε ανώτερη ιρανική προσωπικότητα... χωρίς την ανάγκη πρόσθετης έγκρισης».

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μετά την επιβεβαίωση από την Τεχεράνη των δολοφονιών του ισχυρού αρχηγού εθνικής ασφάλειας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του IRGC.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως το Ισραήλ είχε στοχοθετήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας το κτίριο που βρισκόταν ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν.