Η Δανία θέσπισε νέο κανόνα για όλους τους διεθνείς μετά το νέο καρδιακό επεισόδιο του Έρικσεν

Μετά το νέο καρδιακό επεισόδιο του Κρίστιαν Έρικσεν, η Δανία θέσπισε κανόνα που αφορά όλη την εθνική ομάδα

Γιάννης Νικηφοράκης

Η Δανία θέσπισε νέο κανόνα για όλους τους διεθνείς μετά το νέο καρδιακό επεισόδιο του Έρικσεν
AP.
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  • Ο Κρίστιαν Έρικσεν υπέστη νέο καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, σε σταθερή κατάσταση.
  • Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας θέσπισε νέο κανόνα που απαγορεύει στους διεθνείς ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν μόνοι τους στο σπίτι μετά από σοβαρό συμβάν, απαιτώντας συνοδεία από οικογένεια ή συμπαίκτες.
  • Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μπράιαν Ρίμερ, θα επικοινωνήσει προσωπικά με κάθε διεθνή για να αξιολογήσει την ψυχολογική τους κατάσταση και να παράσχει υποστήριξη.
  • Ο καρδιολόγος Σάντι Ράζα εκτιμά ότι το επεισόδιο μπορεί να σχετίζεται με ενεργοποίηση του εμφυτευμένου απινιδωτή του Έρικσεν, αλλά απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις για ακριβή διάγνωση.
  • Οι γιατροί προγραμματίζουν πλήρη αξιολόγηση της υγείας του Έρικσεν και ανάλυση των δεδομένων από τον απινιδωτή για να κατανοήσουν την αιτία του επεισοδίου.
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Ο κόσμος του ποδοσφαίρου και η εθνική Δανίας βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό περιστατικό που αφορά τον Κρίστιαν Έρικσεν, καθώς ο διεθνής μέσος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια.

Το συμβάν σημειώθηκε στο 65ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης της Δανίας με την Ουκρανία στην Οντένσε, όταν ο 34άχρονος ποδοσφαιριστής έπεσε ξαφνικά στο έδαφος κρατώντας το στέρνο του. Αμέσως επικράτησε έντονη ανησυχία, με το ιατρικό επιτελείο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να σχηματίζουν προστατευτικό κύκλο γύρω του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα της στιγμής κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών.

Οι γιατροί παρείχαν ιατρική φροντίδα στον Έρικσεν για περίπου 13 λεπτά. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εθνικής ομάδας της Δανίας, ο ποδοσφαιριστής ανέκτησε τις αισθήσεις του και σηκώθηκε όρθιος πριν μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Παρά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του, οι διοργανωτές αποφάσισαν τη διακοπή του αγώνα στο 75ο λεπτό, με τη Δανία να προηγείται εκείνη τη στιγμή με 2–1.

Η εικόνα του Έρικσεν να καταρρέει ξανά, προκάλεσε ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο στους συμπαίκτες του, οι οποίοι είχαν βιώσει παρόμοιο σοκ το 2021, όταν ο διεθνής μέσος υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Δανία – Φινλανδία στο EURO. Τότε είχε επανέλθει χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών και έκτοτε συνέχισε, την καριέρα του έχοντας εμφυτευμένο απινιδωτή.

Οι παίκτες της Δανίας εμφανίστηκαν και αυτήν τη φορά βαθιά συγκλονισμένοι, ενώ, μετά τη διακοπή του αγώνα χειροκρότησαν μαζί με τους Ουκρανούς ποδοσφαιριστές τους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Λαμβάνοντας υπόψη το ψυχολογικό βάρος που προκάλεσε το περιστατικό στην αποστολή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας προχώρησε στη θέσπιση ενός ειδικού μέτρου για όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι κανένας παίκτης δεν θα επιστρέψει μόνος του στο σπίτι, έπειτα από σοβαρό συμβάν. Όλοι θα συνοδεύονται είτε από μέλη της οικογένειας, είτε θα ταξιδεύουν σε ομάδες μαζί με συμπαίκτες τους, ώστε να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.

Ο διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέτερ Μέλερ, εξήγησε το σκεπτικό της απόφασης, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πως κανένας από τους ποδοσφαιριστές δεν θα μείνει μόνος μετά το τρομακτικό περιστατικό που βίωσε. Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία φρόντισε ώστε όλοι οι παίκτες να επιστρέψουν συνοδευόμενοι είτε από συγγενείς, είτε μαζί ως ομάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μπράιαν Ρίμερ, θα επικοινωνήσει προσωπικά με κάθε διεθνή τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστώσει την ψυχολογική του κατάσταση και να προσφέρει οιαδήποτε ψυχολογική βοήθεια χρειαστεί.

Ο Ρίμερ ανέφερε μετά το περιστατικό ότι ανυπομονεί να δει από κοντά τον Έρικσεν το συντομότερο δυνατόν. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της εθνικής Δανίας, Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ, παραδέχθηκε ότι βρέθηκε σε κατάσταση – σοκ βλέποντας τον στενό του φίλο και επί χρόνια συμπαίκτη του να καταρρέει ξανά στον αγωνιστικό χώρο, μιλώντας στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2. Ακόμη, εξομολογήθηκε ότι η πρώτη του σκέψη ήταν να βρεθεί δίπλα στα παιδιά και τη γυναίκα του, αναδεικνύοντας το συναισθηματικό βάρος της εμπειρίας που έζησε.

Τι εκτιμούν οι καρδιολόγοι για το νέο επεισόδιο

Μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη το 2021, ο Έρικσεν συνέχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα έχοντας εμφυτευμένο έναν απινιδωτή – βηματοδότη (ICD), μία συσκευή που παρακολουθεί διαρκώς τον καρδιακό ρυθμό και παρεμβαίνει αυτόματα όταν εντοπίζει επικίνδυνες αρρυθμίες.

Ο καρδιολόγος, Σάντι Ράζα, ειδικός στις καρδιαγγειακές παθήσεις, εκτίμησε ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το περιστατικό να σχετίζεται με ενεργοποίηση της συσκευής. Όπως εξήγησε, το σοκ που παρέχει ένας εμφυτευμένος απινιδωτής, συχνά περιγράφεται από τους ασθενείς ως ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στο στήθος, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την άμεση αντίδραση του ποδοσφαιριστή πριν πέσει στο έδαφος.

Πάντως, ο επιστήμονας υπογράμμισε ότι είναι αδύνατον να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα χωρίς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τον ειδικό, ο Έρικσεν αναμένεται να υποβληθεί σε πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του, ενώ, οι γιατροί θα εξετάσουν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τον απινιδωτή, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη τη στιγμή του επεισοδίου.

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