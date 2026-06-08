Επιστήμονες ανακάλυψαν παράξενο έντομο σε ελληνική σπηλιά και δεν μοιάζει με τίποτα από όσα ξέραμε

Snapshot Εντοπίστηκε νέο είδος σπηλαιόβιας ακρίδας, Dolichopoda balrogi, σε βάθος άνω των 25 μέτρων σε υπόγειο τούνελ στο Καστελλόριζο.

Το νέο είδος ανήκει στην οικογένεια Rhaphidophoridae και χαρακτηρίζεται από προσαρμογή σε υγρά και σκοτεινά σπηλαιώδη περιβάλλοντα.

Η ονομασία Dolichopoda balrogi εμπνεύστηκε από το μυθολογικό πλάσμα Μπαλρόγκ του J.R.R. Tolkien λόγω του βαθιού υπόγειου βιοτόπου όπου βρέθηκε.

Η ανακάλυψη αυξάνει τα γνωστά είδη του γένους Dolichopoda από 67 σε 68, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημαντικό κέντρο βιοποικιλότητας για το γένος.

Οι ερευνητές προτείνουν περαιτέρω μελέτες στις σπηλιές του Καστελλόριζου για να εξεταστεί η ύπαρξη επιπλέον πληθυσμών της ακρίδας. Snapshot powered by AI

Μια ομάδα Ελλήνων εντομολόγων ταυτοποίησε ένα νέο είδος σπηλαιόβιας ακρίδας που ήταν κρυμμένο κάτω από το νησί του Καστελλόριζου.

Το είδος ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, από το Μπαλρόγκ της μυθολογίας του J.R.R. Tolkien, και εντοπίστηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 25 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη.

Το Καστελλόριζο είναι γνωστό για το τραχύ του ανάγλυφο, τις φυσικές σπηλιές, τους ελαιώνες και τις πευκόφυτες πλαγιές του. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει μόλις 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το νησί φιλοξενεί ποικιλία υπόγειων οικοσυστημάτων, πολλά από τα οποία παραμένουν ελάχιστα εξερευνημένα λόγω της δύσκολης πρόσβασης.

Μέσα σε ένα τεχνητό τούνελ στο όρος Βίγλα, οι ερευνητές εντόπισαν έναν πληθυσμό ακρίδων που δεν έμοιαζε με κανένα προηγουμένως καταγεγραμμένο είδος. Λεπτομερείς μορφολογικές και μοριακές αναλύσεις επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι τα έντομα αποτελούσαν νέο είδος, οδηγώντας στην επίσημη περιγραφή τους στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Ονομασία εμπνευσμένη από τα βάθη της Μέσης Γης

Το είδος ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, από το Μπαλρόγκ, το θρυλικό πλάσμα από το σύμπαν του Tolkien. Η ονομασία δεν σχετίζεται τόσο με την εμφάνιση του εντόμου όσο με το σημείο όπου βρέθηκε.

Στις ιστορίες του Tolkien, το Μπαλρόγκ ξυπνά όταν οι ανθρακωρύχοι σκάβουν πολύ βαθιά μέσα στα βουνά. Οι ερευνητές είδαν μια παρόμοια σύνδεση εδώ, καθώς η ακρίδα ανακαλύφθηκε σε ένα υπόγειο πέρασμα που δημιουργήθηκε από ανθρώπινη εκσκαφή στο Καστελλόριζο. Πολλά άτομα εντοπίστηκαν σε βάθος άνω των 25 μέτρων, προσκολλημένα στα βραχώδη τοιχώματα μέσα στο σκοτάδι. Παρά την αναφορά σε ένα από τα πιο τρομακτικά πλάσματα της φαντασίας, αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο.

Ανακάλυψη υπόγειου πληθυσμού

Η ανακάλυψη δεν αφορούσε ένα μεμονωμένο άτομο. Οι ερευνητές κατέγραψαν πολλαπλά δείγματα, συμπεριλαμβανομένων ενήλικων αρσενικών, ενήλικων θηλυκών και νεαρών ατόμων, γεγονός που δείχνει την ύπαρξη ενός εγκατεστημένου πληθυσμού μέσα στο τούνελ.

Η μελέτη περιγράφει το έντομο ως σπηλαιόβια ακρίδα προσαρμοσμένη σε υγρά και σκοτεινά περιβάλλοντα. Τέτοια οικοσυστήματα είναι χαρακτηριστικά πολλών μελών της οικογένειας Rhaphidophoridae, που συνδέονται συχνά με σπήλαια και άλλους υπόγειους βιότοπους. Οι ερευνητές περιέγραψαν το Dolichopoda balrogi ως μια μικρή καφέ σπηλαιόβια ακρίδα μήκους περίπου 16,2 χιλιοστών. Η μελέτη επίσης δεν διαπίστωσε εμφανείς διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών.

Νέο είδος στην Ελλάδα

Η ανακάλυψη της νέας ακρίδας αυξάνει τον συνολικό αριθμό των αναγνωρισμένων ειδών Dolichopoda από 67 σε 68. Τα μέλη του γένους αυτού απαντώνται σε όλη τη Μεσόγειο Ευρώπη, την Ανατολία και τμήματα του Καυκάσου, με πολλά είδη να ζουν σε απομονωμένα σπηλαιικά συστήματα.

Η μελέτη αναφέρει ότι η Ελλάδα, και ιδιαίτερα το Αιγαίο, αποτελεί σημαντικό κέντρο ποικιλότητας για το γένος. Ο αριθμός των γνωστών ελληνικών ειδών έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Περίπου 20 είδη είχαν περιγραφεί το 2008, σε σύγκριση με περίπου 40 σήμερα.