Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί

Η Met έχει αποκτήσει έναν φάκελο από τη γερμανική αστυνομία με πληροφορίες σχετικά με τον Μπρούκνερ, ο οποίος είναι καταδικασμένος παιδόφιλος.

Δημήτρης Δρίζος

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί

H μικρή Μαντλίν

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει στην κατοχή της αστυνομικούς φακέλους για έναν κρίσιμο ύποπτο στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν.
  • Ο βασικός ύποπτος Κρίστιαν Μπρούκνερ, καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, παρακολουθείται στενά από τις αρχές, ενώ η γερμανική αστυνομία διαθέτει φυσικά στοιχεία που τον συνδέουν με τον θάνατο της Μαντλίν.
  • Υπάρχουν αρχεία εικόνων από την Πορτογαλία την περίοδο εξαφάνισης της Μαντλίν που θεωρούνται κεντρικά για την υπόθεση, αλλά δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από τους εισαγγελείς.
  • Η έρευνα της Met για την εξαφάνιση της Μαντλίν είναι ενεργή από το 2011 και συνεχίζεται σε συνεργασία με τις γερμανικές και πορτογαλικές αρχές.
  • Η οικογένεια της Μαντλίν δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη και ευχαριστεί τις αρχές για τις προσπάθειες εντοπισμού της.
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Οι ερευνητές της Μητροπολιτικής Αστυνομίας (Met) που ασχολούνται με την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν έχουν αποκτήσει στην κατοχή τους αστυνομικούς φακέλους για ένα άτομο που θεωρούν κρίσιμο ύποπτο γύρω από την εξαφάνιση του κοριτσιού.

Η αποκαλυπτική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά το γεγονός ότι ο βασικός ύποπτος Κρίστιαν Μπρούκνερ, ένας 49χρονος καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, εθεάθη με νέα γενειάδα και μουστάκι ενώ πήγαινε με ποδήλατο σε κατάστημα Aldi στο Κίελο της Γερμανίας. Η αστυνομία στη χώρα έχει λάβει εντολή να τον προστατεύσει από πιθανές απειλές. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους την περασμένη εβδομάδα, τον έχασαν από τα ίχνη του για ολόκληρες 24 ώρες.

Η Met έχει αποκτήσει έναν φάκελο από τη γερμανική αστυνομία με πληροφορίες σχετικά με τον Μπρούκνερ, ο οποίος είναι καταδικασμένος παιδόφιλος. Η γερμανική αστυνομία έχει δηλώσει ότι διαθέτει φυσικά στοιχεία που συνδέουν τον Μπρούκνερ με τον θάνατο της Μαντλίν, αλλά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν εγκληματολογικά ευρήματα.

Πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένας σκληρός δίσκος με αρχεία εικόνων από την Πορτογαλία την περίοδο που εξαφανίστηκε η Μαντλίν.

Τα αρχεία αυτά θεωρούνται κεντρικά για την κατανόηση της υπόθεσης από τη γερμανική αστυνομία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τους εισαγγελείς. Πηγή ανέφερε: «Αυτές οι εξελίξεις είναι τεράστιες — δείχνει ότι το ενδιαφέρον της Met για τον Μπρούκνερ είναι πραγματικό. Τον κυνηγούν — όπως και οι Γερμανοί».

Το 2025 η Met αύξησε τη δραστηριότητά της στην έρευνα για το τι συνέβη στο κορίτσι. Πέρυσι, ένα ντοκιμαντέρ για τον Γερμανό καταδικασμένο παιδόφιλο Μπρούκνερ αποκάλυψε γυμνές φωτογραφίες του σε βασική τοποθεσία όπου η αστυνομία διεξάγει έρευνες σχετικά με την υπόθεση της Μαντλίν.

Επίσης αποκαλύφθηκαν διαδικτυακές συνομιλίες μεταξύ παιδόφιλων, στις οποίες εκείνος φέρεται να καυχιέται ότι ήθελε να «πάρει κάτι μικρό και να το χρησιμοποιεί για μέρες».

madeleine-mccann

Ο Μπρούκνερ εξέτισε ποινή φυλάκισης επτά ετών στη Γερμανία για τον βιασμό Αμερικανίδας γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005 και αποφυλακίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου πέρυσι.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, η Met ανέφερε: «Η έρευνά μας για την εξαφάνιση της Μαντλίν είναι ενεργή από το 2011. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με τους αστυνομικούς συνεργάτες μας στη Γερμανία και την Πορτογαλία. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε κάθε πιθανή ερευνητική γραμμή».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η οικογένεια της Μαντλίν ΜακΚαν δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα για «δικαιοσύνη» και να «κάνει τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή» στην 19η θλιβερή επέτειο της εξαφάνισής της, τον περασμένο μήνα.

Οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι, καθώς και τα δίδυμα αδέρφια της Σον και Αμελί, πλέον 21 ετών, ανάρτησαν δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα Find Madeleine, δεσμευόμενοι ότι «δεν θα σταματήσουν ποτέ» την αναζήτηση της.

Τόνισαν ότι ευχαριστούν την αστυνομία και τις «αρχές» για τη «συνεχή αποφασιστικότητα και προσπάθεια» εντοπισμού του παιδιού που εξαφανίστηκε από το ενοικιαζόμενο διαμέρισμά τους στην Πορτογαλία στις 3 Μαΐου 2007.

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