Στους 32 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Περισσότεροι από 200 οι τραυματίες

Snapshot Σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες με επίκεντρο κοντά στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 32 άτομα και να τραυματιστούν 200.

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, γέφυρες και υποδομές, ενώ κατέρρευσε διώροφο σχολείο και εμπορικό κέντρο στην περιοχή.

Κύματα τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρου επλήγησαν τις νότιες ακτές των Φιλιππίνων, με μικρότερα κύματα να καταγράφονται και σε άλλες γειτονικές χώρες.

Οι αρχές ακύρωσαν τα μαθήματα στη Τζένεραλ Σάντος και διέταξαν άμεση κινητοποίηση υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών στις πληγείσες περιοχές.

Μετασεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της Τζένεραλ Σάντος έκλεισε προσωρινά, ακυρώνοντας 17 πτήσεις. Snapshot powered by AI

17 ακόμη σοροί ανασύρθηκαν από συντρίμμια κτηρίων στο Τζένεραλ Σάντος στις Φιλιππίνες, την πόλη δίπλα στην οποία σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 32, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Περισσότερα από 200 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Ο καταστροφικός σεισμός σημειώθηκε στις 7:37 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτίρια και γέφυρες, ενώ ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές της χώρας.

Μικρότερα κύματα καταγράφηκαν και στις ακτές της Ινδονησίας, του Παλάου, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές όπως το νότιο τμήμα της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης κατολίσθηση στην επαρχία Σαρανγκάνι, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 κάτοικοι. Ο Ρενέ Πουνζαλάν, υπεύθυνος για την αντιμετώπιση καταστροφών της επαρχίας, δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο DZBB ότι η κατολίσθηση έπληξε σπίτια στην ορεινή πόλη Γκλαν. Άλλοι τέσσερις κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Σαρανγκάνι για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, πρόσθεσε.

«Πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό», δήλωσε ο Τερεσίτο Μπακόλκολ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππινών, προειδοποιώντας τους πολίτες να ζητήσουν οδηγίες από τις αρχές πριν αποφασίσουν να επιστρέψουν σε κτίρια και σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και ενδέχεται να καταρρεύσουν λόγω μετασεισμών.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



? PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος, εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τζένεραλ Σάντος, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Αρχικά, ο σεισμός υπολογίστηκε στα 8,1 Ρίχτερ και η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Πολίτες κοιτούν ένα κτήριο, το οποίο κατέρρευσε μετά από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε το Τζένεραλ Σάντος των Φιλιππίνων, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. AP

Πέντε ώρες μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει σε μεγάλο βαθμό περάσει, ενώ λίγες ώρες αργότερα άρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι σε όλη την χώρα. Ένα παραθαλάσσιο χωριό στην επαρχία Ζαμποάνγκα ντελ Σουρ υπέστη ζημιές από τον σεισμό και τα υψηλά κύματα.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στην πόλη Τζένεραλ Σάντος.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα στα σχολεία της συγκεκριμένης πόλης θα ακυρωθούν και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών να αναλάβουν αμέσως δράση στις επαρχίες που επλήγησαν από τον σεισμό.

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY



A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines ???? pic.twitter.com/WDfDeArEKC — Whale | Decentra? (@whale_decentra) June 8, 2026

Καταστροφικές ζημιές και πανικός

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 32 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν εκτοπιστεί.

Μεταξύ των νεκρών ήταν επτά άτομα στο Τζένεραλ Σάντος, όπου πολλά κτήρια κατέρρευσαν και αρκετές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης μιας βασικής γέφυρας, η οποία συνδέει την πόλη με άλλες βασικές περιοχές, υπέστησαν επικίνδυνες ρωγμές δήλωσε ο Ροντ Σοσμένα, περιφερειακός διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, στο Associated Press.

Δεκαεπτά ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση συντριμμιών και από κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στις επαρχίες Σαρανγκάνι, Νότιο Κοταμπάτο και Δαβάο Οξιντάλ, καθώς και στο νησί Μπαλούτ, δήλωσε ο Σοσμένια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα διώροφο σχολείο στο Τζένεραλ Σάντος κατέρρευσε, και περίπου 12 άτομα έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Διασώστες επιθεωρούν τις ζημιές σε ένα κτήριο που επλήγη μετά τον σεισμό 7,8 Ρίχτερε στο Τζένεραλ Σάντος των Φιλιππίνων, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. AP

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον πανικό που επικράτησε. Ο Έντναρ Νταγιανγκιράνγκ, υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας της χώρας, δήλωσε στο Associated Press ότι περισσότεροι από 100 μαθητές τραυματίστηκαν, ενώ ορισμένοι λιποθύμησαν λόγω φόβου.

«Εγώ ο ίδιος δυσκολευόμουν να σταθώ όρθιος καθώς έβγαινα από το σπίτι μου», δήλωσε ο Νταγιανγκιράνγκ.

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο του Τζένεραλ Σάντος έκλεισε προσωρινά λόγω του σεισμού, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 17 πτήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

BREAKING: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.

pic.twitter.com/nmzwACVtZs — Scope Report (@ScopeReportLive) June 8, 2026

Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός DZRH στη Μανίλα μετέδωσε ότι ένα μικρό εμπορικό κέντρο στο Τζένεραλ Σάντος κατέρρευσε εν μέρει και οι υπάλληλοι πρόλαβαν να βγουν έξω χωρίς να τραυματιστούν.

«Ήταν ένας μεγάλος σεισμός και αναμένουμε να δούμε ζημιές, ενώ έχουμε ήδη δει καταγράψει κάποια κτίρια που καταστράφηκαν», δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, Τερεσίτο Μπακολκολ, στο Associated Press.

Να σημειωθεί ότι λίγες ώρες μετά τον πολύ δυνατό αρχικό σεισμό καταγράφηκε και ένας μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών Ρίχτερ στην θάλασσα νότια των Φιλιππίνων. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων.

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Κύματα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου

Τσουνάμι ύψους 1 μέτρου καταγράφηκαν στις επαρχίες Σουλτάν Κουνταράτ και Σαρανγκάνι, ανέφερε ο Μπακόλκολ. Μικρότερα κύματα καταγράφηκαν σε τουλάχιστον μία άλλη επαρχία, πρόσθεσε.

«Παρακαλώ να λάβετε στα σοβαρά την προειδοποίηση για τσουνάμι. Πηγαίντε σε υψηλότερο έδαφος τώρα. Μην περιμένετε. Η ζωή σας είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε αφήσετε πίσω», είχε πει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, στους κατοίκους των επαρχιών που επλήγησαν από τον σεισμό.

Tsunami waves are currently hitting the coast of General Santos City, South Cotabato Province, Soccsksargen Region, Philippines, after a magnitude 7.8 earthquake.



A warning has already been issued for parts of Southern Mindanao, including Sarangani pic.twitter.com/d73UjOlUfS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Μαλαισίας εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι για την πολιτεία Σαμπάχ στο νησί Βόρνεο. Παράλληλα, τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκε ανοικτά του νησιού Σουλαουέσι της Ινδονησίας.

Διαβάστε επίσης