Οικογενειακός «εμφύλιος» στο Ηράκλειο: Συνελήφθησαν πατέρας, δύο γιοι και μία κόρη
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στο Ηράκλειο σημειώθηκε οικογενειακή ένταση που οδήγησε σε τέσσερις συλλήψεις.
- Ενεπλάκησαν ο 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του (32 και 28 ετών) και η 30χρονη κόρη του.
- Οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρεις χωρίς σωματική βία.
- Ο πατέρας υπέβαλε μήνυση κατά των δύο γιων του, ενώ η κόρη κατήγγειλε τον πατέρα της.
- Οι Αρχές συνέλαβαν όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία των μηνύσεων.
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/8) στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να γίνουν συνολικά τέσσερις συλλήψεις.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο επεισόδιο ενεπλάκη ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του, ηλικίας 32 και 28 ετών, καθώς και η 30χρονη κόρη του.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει χρήση σωματικής βίας.
Όπως έγινε γνωστό, ο 61χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο γιων του, ενώ στη διαδικασία των μηνύσεων συμμετείχε και η 30χρονη κόρη, η οποία κατήγγειλε τον πατέρα της.
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο πρώτος πρώτος άνθρωπος - «Ειρήνη» δια χειρός Νίκου Καραθάνου
07:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ