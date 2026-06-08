Οικογενειακός «εμφύλιος» στο Ηράκλειο: Συνελήφθησαν πατέρας, δύο γιοι και μία κόρη

Snapshot Στο Ηράκλειο σημειώθηκε οικογενειακή ένταση που οδήγησε σε τέσσερις συλλήψεις.

Ενεπλάκησαν ο 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του (32 και 28 ετών) και η 30χρονη κόρη του.

Οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρεις χωρίς σωματική βία.

Ο πατέρας υπέβαλε μήνυση κατά των δύο γιων του, ενώ η κόρη κατήγγειλε τον πατέρα της.

Οι Αρχές συνέλαβαν όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία των μηνύσεων. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/8) στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να γίνουν συνολικά τέσσερις συλλήψεις.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο επεισόδιο ενεπλάκη ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του, ηλικίας 32 και 28 ετών, καθώς και η 30χρονη κόρη του.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει χρήση σωματικής βίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο 61χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο γιων του, ενώ στη διαδικασία των μηνύσεων συμμετείχε και η 30χρονη κόρη, η οποία κατήγγειλε τον πατέρα της.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

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