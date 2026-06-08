Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής

Τα δύο ανήλικα παιδιά της Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της παραμένουν προστατευμένα στο νοσοκομείο, μέχρι να ληφθεί η απόφαση για την προσωρινή επιμέλειά τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης Βασιλικής αναμένεται να ανατεθεί στην αδερφή της, μετά την προφυλάκιση του 41χρονου δράστη.
  • Τα παιδιά παραμένουν σε προστατευμένο περιβάλλον στο νοσοκομείο Καλαμάτας υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων και έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους χωρίς να γνωρίζουν τον δράστη.
  • Με τη βοήθεια του Δήμου Καλαμάτας και της Εκκλησίας έχει βρεθεί προσωρινή κατοικία για τα παιδιά και τη θεία τους μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.
  • Έχει απαγορευτεί η επικοινωνία των γονιών του δράστη με τα εγγόνια τους, λόγω της έντονης φόρτισης και των δηλώσεων που προκάλεσαν αντιδράσεις στην οικογένεια της Βασιλικής και την τοπική κοινωνία.
  • Ο 41χρονος δράστης κρατείται προσωρινά και η προσοχή επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ασφαλούς πλαισίου για τη φροντίδα και τη ζωή των δύο παιδιών.
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Η αδερφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, αναμένεται να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, μετά την προφυλάκιση του 41χρονου δράστη.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες από την αρμόδια εισαγγελέα. Μέχρι τότε, τα δύο παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, σε προστατευμένο περιβάλλον και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων.

Η θεία τους, αδερφή της δολοφονημένης γυναίκας, είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας τους που βρίσκεται κοντά τους. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση, η γυναίκα προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ και να σταθεί όρθια για τα δύο παιδιά.

«Η αδερφή της Βασιλικής προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να σφίξει τα δόντια της και να συνεχίσει για τα δύο αυτά παιδιά. Είναι συνέχεια μαζί με τα ανίψια της στο νοσοκομείο. Είναι η μόνη που της επιτρέπουν να βλέπει τα παιδιά», ανέφερε άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον της 39χρονης.

Τα παιδιά παραμένουν υπό προστασία

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Οι Αρχές και οι ειδικοί χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή την ενημέρωσή τους για όσα έχουν συμβεί.

Τα παιδιά γνωρίζουν ότι η μητέρα τους δεν ζει, χωρίς όμως να έχουν ενημερωθεί ακόμη ότι ο πατέρας τους είναι ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή. Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται σταδιακά και με τη βοήθεια ειδικών, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο οικογενειακό και ψυχολογικό περιβάλλον.

Προσωρινή στέγη με τη βοήθεια δήμου και Εκκλησίας

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, με τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας και της Εκκλησίας, έχει ήδη βρεθεί προσωρινή κατοικία, τύπου Airbnb, όπου θα μπορέσουν να μείνουν τα παιδιά μαζί με τη θεία τους, εφόσον της ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια με εισαγγελική απόφαση.

Η λύση αυτή φαίνεται να αφορά το πρώτο διάστημα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Στη συνέχεια, όταν ρυθμιστούν οι αναγκαίες εκκρεμότητες, η θεία αναμένεται να φύγει μαζί με τα παιδιά από την Καλαμάτα και να μετακομίσουν στον τόπο όπου η ίδια διαμένει.

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας, έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες ώστε να βρεθεί μόνιμη εργασία για τη θεία των παιδιών, προκειμένου να μπορέσει να οργανώσει τη νέα καθημερινότητα και να αναλάβει τη φροντίδα τους.

Απαγορεύτηκε η επικοινωνία με τους γονείς του δράστη

Την ίδια ώρα, έχει απαγορευτεί κάθε επικοινωνία των γονιών του 41χρονου με τα δύο εγγόνια τους. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης φόρτισης, μετά τις δηλώσεις των παππούδων στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και μετά την απολογία του δράστη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να μεταθέσει ευθύνες στη σύζυγό του για τη δολοφονία.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει οργή στην οικογένεια της Βασιλικής, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, που παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Ο 41χρονος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Πλέον, το βάρος πέφτει στα δύο παιδιά και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου για την επόμενη ημέρα τους.

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