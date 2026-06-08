Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε θαλαμηγό με σημαία Ρουμανίας που βρισκόταν στη μαρίνα της Αμφιλοχίας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 28χρονος αλλοδαπός. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.