Θλίψη στην Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του εργαζόμενου που είχε σώσει άστεγο από βέβαιο θάνατο

Ο Θεόδωρος Καρακκότας μαζί με τον συνάδελφό του, Αναστάσιο Μασκουλίδη είχαν σώσει άστεγο, που έχει καταφύγει σε κάδο απορριμμάτων για να προστατευθεί από τη βροχή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θλίψη στην Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του εργαζόμενου που είχε σώσει άστεγο από βέβαιο θάνατο

Ο Θεόδωρος Καρακκότας με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Θεόδωρος Καρακκότας, εργαζόμενος στην αποκομιδή σκουπιδιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, πέθανε σε ηλικία 59 ετών μετά από καρδιακό επεισόδιο εν ώρα εργασίας.
  • Ο Καρακκότας και ο συνάδελφός του είχαν σώσει τον Απρίλιο έναν άστεγο που είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων για να προστατευθεί από τη βροχή.
  • Ο θάνατος του Καρακκότα καταγράφεται ως εργατικό δυστύχημα του 2026, προσθέτοντας στους συνολικά 28 εργατικούς θανάτους της χρονιάς.
  • Υπάρχει κριτική από το σωματείο Εργαζομένων για την έλλειψη προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας, ειδικά για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Το 2025 στον Δήμο Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν 84 εργατικά ατυχήματα, ενώ υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και καθυστερήσεις στην καταβολή αδειών και ρεπό.
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Έφυγε από τη ζωή ο 59χρονος Θεόδωρος Καρακκότας, που εργαζόταν στην αποκομιδή σκουπιδιών, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του Αναστάσιο Μασκουλίδη είχαν σώσει τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη έναν άστεγο που είχε καταφύγει σε κάδο απορριμμάτων για να προστατευθεί από τη βροχή.

Ο 59χρονος έφυγε από τη ζωή, προδομένος από την καρδιά του, ωστόσο όπως όλα δείχνουν στις μέρες μας οι ήρωες της καθημερινότητας ξεχνιούνται γρήγορα, πόσο μάλλον όταν είναι εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Ο 59χρονος, ήταν πατέρας δύο παιδιών και εργάτης καθαριότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης με πρόγραμμα ΔΥΠΑ. Ο κ. Καρακκότας έγινε γνωστός μαζί με τον συνάδελφό του γιατί έσωσαν μία ζωή.

Ο κ. Καρακκότας έφυγε από τη ζωή, μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η καρδιά του δεν άντεξε τον βραδινό κάματο της αποκομιδής απορριμμάτων και πλέον καταμετράται στα εργατικά δυστυχήματα του 2026 που πλέον ανέρχονται στα 28.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Ο Θεόδωρος Καρακκότας έδωσε μάχη για 15 ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Κωνσταντίνος Φουντούκης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Θεσσαλονίκης με ανάρτησή του στο Facebοok. «Δυστυχώς ο συνάδερφος συμβασιούχος Καρακόττας Θεόδωρος πρόγραμμα ΔΥΠΑ (55-67 1+1) δεν τα κατάφερε μετά από δύσκολη μάχη στην εντατική του Παπανικολάου, λόγω των πολλαπλών εμφραγμάτων που υπέστη εδώ και 15 ημέρες, γεμίζοντας θλίψη τους συναδέρφους του στην νυχτερινή βάρδια αποκομιδής της εποπτείας της Σολωμού καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Όταν ο Καρακκότας έσωσε άστεγο από τη χοάνη απορριμματοφόρου

Ο Θεόδωρος Καρακκότας και ο συνάδελφός του Αναστάσιος Μασκουλίδης είχαν συγκλονίσει τη χώρα, όταν είχαν σώσει 46χρονο άστεγο από τη χοάνη απορριμματοφόρου. Οι δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία του 46χρονου που είχε καταφύγει στον κάδο για να προστατευθεί από τη βροχή.

Μάλιστα λίγες ημέρες, μετά το περιστατικό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, είχε υποδεχθεί του δύο εργαζόμενους στο δημαρχείο επαινώντας την πράξη τους. Ωστόσο, όταν ο Καρακκότας υπέστη το καρδιακό επεισόδιο εν ώρα εργασίας το όνομά του είχε μείνει μακριά από την επικαιρότητα.

Σημειώνεται ότι μόνο η παράταξη του σωματείου Εργαζομένων στον δήμο «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» (ΔΑΣ) είχε εκδώσει ανακοίνωση σζολιάζοντας ότι «η διοίκηση του δήμου και διάφοροι κρατικοί μηχανισμοί θα βγάλουν γρήγορα πόρισμα και θα μας πουν ότι το συμβάν (που έγινε εν ώρα εργασίας) δεν είναι εργατικό δυστύχημα αλλά οφείλεται σε παθολογικά αίτια». Η παράταξη στην ανακοίνωσή της καλούσε ταυτόχρονα να απαντηθεί «το εξής απλό ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους μιας ορισμένης ηλικίας για να δουλέψουν σε επίπονες εργασίες και δύσκολες βάρδιες, χωρίς να τους γίνονται οι απαραίτητες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται ακόμα και από τη νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας;».

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Εφημερίδα των Συντακτών», ακόμα και αν το περιστατικό εκληφθεί ως εργατικό δυστύχημα, η όποια αποζημίωση που ενδέχεται να δοθεί στην οικογένειά του θα είναι ανάξια λόγου καθώς σε δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν νεκρούς εργάτες καθαριότητας σε δύο περιστατικά το 2014 και του 2017 μόνο οι συγγενείς πρώτου βαθμού έλαβαν αποζημίωση περί τα 40.000 ευρώ έκαστος.

84 εργατικά ατυχήματα το 2025 στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 είχαν συμβεί 84 εργατικά ατυχήματα. Χθες, Κυριακή (7/6) η ΔΑΣ με ανακοίνωσή της σχολίαζε δηκτικά πως υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν σήμερα «τον 6ο μήνα του χρόνου την κανονική άδεια του 2025 καιτ ους χρωστάνε πολλά ρεπό», ότι υπάρχουν «ελλείψεις εργαζομένων σε όλες τις υπηρεσίες», αλλά «ο κ. Αγγελούδης δεν είπε κουβέντα στον χλιδάτο απολογισμό για τα 2,5 χρόνια διοίκησης που έκανε το Σάββατο 6 Ιούνη».

Αξίζει να τονιστεί πως ο άτυχος Καρακκότας διήνυσε τις τελευταίες ημέρες εργασίας στην καθαριότητα του δήμου καθώς έληγε το πρόγραμμα ΔΥΠΑ (55-67 1+1) με το οποίο είχε προσληφθεί και θα έπρεπε να κάνει προσφυγή στα δικαστήρια για να έχει ελπίδα επαναπρόσληψης.

Με πληροφορίες από «Εφημερίδα των Συντακτών»

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