Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο- Η στιγμή που οι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται τον άστεγο μέσα στον κάδο

Η αντίδραση των υπάλληλων καθαριότητας ήταν άμεση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Υπάλληλοι καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν έγκαιρα έναν άστεγο μέσα σε κάδο απορριμμάτων και φρέναραν τη λειτουργία της πρέσας απορριμμάτων.
  • Ο 46χρονος άστεγος, ρουμανικής υπηκοότητας, τραυματίστηκε με κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
  • Οι υπάλληλοι κάλεσαν την αστυνομία, και το περιστατικό καταγράφηκε και διερευνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές.
  • Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν πρωτόγνωρο και τόνισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε παρόμοιες καταστάσεις.
Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη του περιστατικού με τον άστεγο αποκαλύπτει το voria.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές συμβάν, καθώς κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών μέσα σε έναν από τους κάδους εντόπισαν έναν άστεγο, ο οποίος μάλιστα έπεσε μέσα στην πρέσα του αποριμματοφόρου και σώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω της έγκαιρης αντίδρασης των υπαλλήλων.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το τοπικό μέσο ενημέρωσης, η ώρα ήταν 00:40 όταν το απορριμματοφόρο σταμάτησε λίγο πιο μπροστά από τον πράσινο κάδο. Οι υπάλληλοι καθαριότητας εν μέσω της έντονης βροχόπτωσης κατάλαβαν έγκαιρα – από τη στιγμή τη διαδικασία ανύψωσης του κάδου απορριμμάτων ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Άμεσα και αφότου άκουσαν τις έντρομες φωνές του 46χρονου άστεγου, ο οποίος κοιμόταν εντός του κάδου βρίσκοντας εκεί καταφύγιο προκειμένου να προστατεύει από τη βροχή, σταμάτησαν άμεσα τη διαδικασία.

Στο βίντεο, οι υπάλληλοι καθαριότητας του κεντρικού δήμου μοιάζουν φανερά αναστατωμένοι, καθώς φαίνονται σαν να τραβούν τα μαλλιά τους, και προσπαθούν να βοηθήσουν τον 46χρονο άστεγο, ρουμανικής υπηκοότητας. Μάλιστα, κατεβαίνει και ο οδηγός του απορριμματοφόρου προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Οι υπάλληλοι καλούν την αστυνομία και λίγο αργότερα, ένα περιπολικό εμφανίζεται.

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, το πλήρωμα του περιπολικού κατέγραψε το συμβάν, οι υπάλληλοι του δήμου έδωσαν τα στοιχεία τους και το γεγονός έληξε με την κατάθεση όλων των εμπλεκομένων στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος υπέστη κάταγμα στο ένα του πόδι και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας Λάζαρος Ζαχαριάδης, σε δηλώσεις του στο voria.gr και έκανε λόγο μεταξύ άλλων για ένα πρωτόγνωρο συμβάν, προσθέτοντας πως «αυτό σημαίνει πως από εδώ και πέρα θα έχουμε τον νου μας και για τέτοιες καταστάσεις».

