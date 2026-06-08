Politis.gov.gr: Πώς θα δείτε live την πορεία του αιτήματός σας προς το Δημόσιο

Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Politis.gov.gr: Πώς θα δείτε live την πορεία του αιτήματός σας προς το Δημόσιο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από 6 Ιουνίου 2026 λειτουργεί η πλατφόρμα politis.gov.gr που επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο.
  • Η πλατφόρμα εισάγει σύστημα παρακολούθησης τύπου tracking, παρόμοιο με αυτό των εταιρειών ταχυμεταφορών, για την πρόοδο διοικητικών διαδικασιών.
  • Μετά την υποβολή της αίτησης και την πρωτοκόλληση, ο πολίτης λαμβάνει μοναδικό αριθμό και QR code για την εύκολη παρακολούθηση της υπόθεσης μέσω e
  • mail.
  • Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς Taxisnet και παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας και εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.
  • Η πλατφόρμα λειτουργεί ως κεντρικό ψηφιακό αρχείο για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εξυπηρέτηση και τη λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση.
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Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα politis.gov.gr που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν σε real time την εξέλιξη των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο.

Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε live την πορεία του αιτήματός σας προς το Δημόσιο

Η βασική αλλαγή που φέρνει η νέα υπηρεσία είναι ότι εισάγει στο Δημόσιο μια λογική παρακολούθησης τύπου tracking, αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών. Όπως ο πολίτης μπορεί να βλέπει online την πορεία ενός δέματος, έτσι θα μπορεί πλέον να ελέγχει και την πρόοδο μιας διοικητικής διαδικασίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να επικοινωνεί συνεχώς με μια δημόσια υπηρεσία για να ενημερωθεί αν η αίτησή του έχει προχωρήσει ή αν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια. Η πορεία της υπόθεσης θα εμφανίζεται ψηφιακά, συγκεντρωμένη σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Μετά την υποβολή της αίτησης, είτε αυτή γίνεται ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία, η υπόθεση θα περνά στο σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η πρωτοκόλλησή της.

Ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω e-mail, ενώ για κάθε υπόθεση θα δημιουργείται μοναδικός αριθμός και QR code, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί εύκολα την εξέλιξή της.

Ποιες πληροφορίες θα βλέπει ο πολίτης

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Μέσα από το politis.gov.gr, ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεσή του, όπως το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας της μονάδας που τη χειρίζεται και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, το politis.gov.gr θα λειτουργεί ως ένα κεντρικό ψηφιακό αρχείο για τις συναλλαγές κάθε πολίτη με το Δημόσιο.

Έτσι, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει συγκεντρωμένα το ιστορικό των αιτημάτων του, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά παλιά e-mails, αριθμούς πρωτοκόλλου ή έντυπους φακέλους.

Στόχος της νέας πλατφόρμας είναι να ενισχυθούν η διαφάνεια, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση, καθώς θα καταγράφεται η πορεία κάθε υπόθεσης και οι χρόνοι διεκπεραίωσής της.

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