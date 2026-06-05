«Πού βρίσκεται η αίτησή μου;» – Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα politis.gov.gr

Πρόκειται για μία παρέμβαση που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με τη δημόσια διοίκηση.

Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr , οι πολίτες αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των υποθέσεών τους, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκονται, ποια υπηρεσία τις χειρίζεται και πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν.

Η αναμονή, η αβεβαιότητα και τα… ατελείωτα τηλεφωνήματα για μία απλή ενημέρωση σχετικά με την πορεία μίας αίτησης στο Δημόσιο φαίνεται πως περνούν στο παρελθόν .

Η νέα πλατφόρμα τέθηκε ήδη σε λειτουργία και αφορά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και ύστερα. Μέσω των κωδικών TaxisΝet, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεών τους από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους, ενώ, θα έχουν πρόσβαση και σε στοιχεία όπως η αρμόδια υπηρεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε τη νέα υπηρεσία ως μία σημαντική αλλαγή στη σχέση κράτους και πολίτη. Όπως ανέφερε, «με τη νέα πλατφόρμα politis.gov.gr, ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της, αντί να είναι στο σκοτάδι». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα παρακολουθείται από τις υπηρεσίες και θα συνδέεται με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η μετάβαση σε ένα κράτος που λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, χωρίς να επιβαρύνει τους πολίτες με περιττές διαδικασίες και επαναλαμβανόμενη προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των 14 παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο 5293/2026, ο οποίος με πρωτοβουλία του ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ήδη υλοποιούνται πρωτοβουλίες όπως η δυνατότητα χρήσης υπεύθυνης δήλωσης σε περιπτώσεις που το Δημόσιο έχει το πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών, καθώς και η ανάρτηση μέχρι τον Ιούλιο των ωραρίων λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στις ιστοσελίδες τους.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι με βάση τον ίδιο νόμο, «το Δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του Δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κ.ά. όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις, έτσι ώστε το Δημόσιο να διεκδικεί, μέχρι πρόσφατα, ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κ.ά. Τέτοιες “ιστορίες καθημερινής τρέλας” επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής».

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, τόνισε ότι το politis.gov.gr έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα οι πολίτες συχνά δεν γνώριζαν σε ποιο στάδιο βρισκόταν η υπόθεσή τους ούτε πότε θα ολοκληρωνόταν, γεγονός που δημιουργούσε ανασφάλεια και καθυστερήσεις στην ενημέρωση.

«Ο πολίτης μπορεί πλέον να μπαίνει στην πλατφόρμα και να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Ο υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ένα φάκελο του πολίτη είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και επίσης, ποιος είναι o εκτιμώμενος χρόνος που υπάρχει για την υπόθεση τη συγκεκριμένη και επιπλέον αν πας σε κάποια άλλη υπηρεσία, τα στοιχεία της νέας υπηρεσίας ότι πηγαίνει από τον “Α” φορέα στον “Β”, η υπόθεση του πολίτη διότι μπορεί να συμβεί και αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το νέο σύστημα αφορά όχι μόνο τις πλήρως ψηφιακές συναλλαγές, αλλά και όλες τις υποθέσεις που απαιτούν διαχείριση από δημόσιο υπάλληλο.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία της πλατφόρμας διαδραματίζει η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Όπως εξήγησε ο κ. Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ, οι υπάλληλοι δεν χρειάζεται να καταχωρούν από την αρχή όλα τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, καθώς πολλές πληροφορίες αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα «Μίτος», το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 4.300 διοικητικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο διοικητικός φόρτος, περιορίζονται τα λάθη και επιταχύνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Κάθε νέα υπηρεσία που βάζουμε, κάθε νέα ψηφιακή συναλλαγή του πολίτη δεν συνδυάζεται, δεν προϋποθέτει να προσκομίσει δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα. Αυτό είναι διαλειτουργικότητα. Ακόμα και στο σύστημα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ο δημόσιος υπάλληλος που θα καταχωρίσει τα στοιχεία της υπόθεσης που θέλει ο πολίτης να κάνει, παραδείγματος χάριν μιας αίτησης συντάξεως, δεν θα χρειαστεί να πάει δημόσιος υπάλληλος να καταχωρήσει τα στοιχεία από την αρχή, αλλά θα επιλέξει από όλες τις διαδικασίες του δημοσίου αυτή που λέγεται απονομή σύνταξης», επεσήμανε ακόμη.

Παράλληλα, κάθε μεταβολή στην πορεία μίας υπόθεσης καταγράφεται στο σύστημα, ενώ σε περίπτωση διαβίβασης σε άλλη υπηρεσία ενημερώνονται τα στοιχεία, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος φορέας έχει την ευθύνη χειρισμού της. Επιπλέον, με την καταχώριση ενός αιτήματος δημιουργείται μοναδικός αριθμός υπόθεσης και κωδικός QR για την παρακολούθησή του, ενώ οι πολίτες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.