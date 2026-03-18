Επίθεση Θεοχάρη κατά Καζαμία: «Κάνατε ένα παραλήρημα 3 λεπτών ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, με τον κ. Θεοχάρη να αμφισβητεί ακόμη και τον πατριωτισμό του βουλευτή και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα.



Συγκεκριμένα, ο κ. Καζαμίας επέκρινε την κυβέρνηση για τη δημιουργία του αντιπυραυλικού θόλου που εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά και για τις στενές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Θεοχάρη.



«Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Επί 3 λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, δεν πρέπει να πάρουμε αμυντικούς θόλους. Κάνατε ένα παραλήρημα 3 λεπτών ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.



«Όσα ακούσαμε εις βάρος μου από τον υφυπουργό Εξωτερικών είναι απαράδεκτα. Ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα που δεν πρέπει να ακούγονται εδώ μέσα», απάντησε σε μεγάλη ένταση ο Αλέξανδρος Καζαμίας, συμπληρώνοντας ότι «δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Ο υφυπουργός δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση του και μας κατηγορεί σαν εθνοπροδότες. Δείχνει την αμηχανία της κυβέρνησης όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο».

Μάλιστα ζήτησε να μη διαγραφούν από τα πρακτικά τα όσα ειπώθηκαν από τον υφ. Εξωτερικών.



Την ομόθυμη καταδίκη τους για όσα ακούστηκαν από τον κ. Θεοχάρη εξέφρασαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ Νάσος Ηλιόπουλος καθώς και ο Γιώργος Λαμπρούλης από το ΚΚΕ.