Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

Στην αρμόδια Επιτροπή Εθνικής Άμυνας της Βουλής η μεγαλύτερη δέσμη εξοπλιστικών των τελευταίων ετών

Δέσποινα Σοφιανίδου

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35
Το σημερινό πεδίο των συγκρούσεων, όπως αποτυπώνεται στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των αντιαεροπορικών συστημάτων και των drones. «Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας "διαβάσαμε" ήδη από το 2023 με ευκρίνεια τους καιρούς που έρχονται» δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό το εξοπλιστικό είναι πλήρες, από την ένδυση του στρατιώτη μέχρι τα πιο προηγμένα συστήματα, όπως την απόκτηση ελληνικού δορυφόρου.

Σήμερα, αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής η μεγαλύτερη εξοπλιστική δέσμη των τελευταίων ετών, ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει τον αντιαεροπορικό θόλο «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η συγκεκριμένη δέσμη εξοπλιστικών καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η αεράμυνα, η αεροπορική ισχύς, η αερομεταφορά και η ναυτική δύναμη.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται ο αντιαεροπορικός θόλος «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο οποίος θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό υφιστάμενων συστημάτων, όπως οι αμερικανικοί Patriot και εξελιγμένα συστήματα anti-drone, ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω από τα ήδη εγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα Puls, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου.

Με τη δημιουργία του θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα προστατεύεται το Αιγαίο και ολόκληρη η ελληνική επικράτεια από πυραύλους, αεροπλάνα, drones, σκάφη και υποβρύχια. Μάλιστα, θα υποστηρίζει πλέον ένα πολύ πιο πολύπλοκο σύστημα πολλαπλών πυραυλικών συστημάτων, αποκρυπτόμενων και μετακινούμενων με τεχνητή νοημοσύνη, και “command and control”.

Επίσης, απελευθερώνονται τα νέα πλοία του στόλου και τα μαχητικά 4,5 και 5 γενιάς (τα Rafale και τα F-35 που θα αποκτηθούν) με τα στρατηγικά τους όπλα, για να λειτουργήσουν ως στρατηγικά όπλα αποτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει εγκριθεί η αγορά πυραυλικών συστημάτων Puls, τα οποία θα αποτελούν μέρος της Ασπίδας του Αχιλλέα.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλιστικών θα τεθούν στο επίκεντρο η αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας, οι υποδομές για την υποδοχή των F-35 στην Ανδραβίδα, η σύμβαση υποστήριξης των μεταφορικών C-27J Spartan και συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην Επιτροπή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, καθώς ο υπουργός βρίσκεται στο Λονδίνο για σειρά σημαντικών επαφών σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Νίκος Δένδιας θα έχει σειρά συναντήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο με Βρετανούς αξιωματούχους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του John Healey (17/3/2026) και με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell (16/3/2026).

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

«Όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί, ένα πράγμα μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Ότι τα περί υπεράσπισης της πατρίδας και της ελευθερίας της, και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, θα είναι ουσιαστική δυνατότητα και όχι απλώς λεκτική διατύπωση» είχε τονίσει ο κ. Δένδιας από το βήμα της Βουλής μιλώντας για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών.

Διαβάστε επίσης

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισίας, Μεσογείων

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32LIFESTYLE

Βραβεία Όσκαρ 2026: Το κοινό «κατακεραύνωσε» την φετινή τελετή - «Η χειρότερη που έχει γίνει ποτέ»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλπάκης: «Όχι σε μοναχική πορεία - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το βλέμμα στο... Ιράν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων - Αναλυτικοί πίνακες

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Μαρτίου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Tροχαίο στα Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει σήμερα το TAXISnet - Τι να προσέξετε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική σύγκρισης με τους υπολοίπους πολιτικούς αρχηγούς

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Γέλιο, δάκρυα, σοκαριστικές αποκαλύψεις - Όσα θα δούμε στα πιο επιτυχημένα σίριαλ

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα Η ημερομηνία που θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μπροστά

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Πάνω από 2.500.000 οι δικαιούχοι απαλλαγών και εκπτώσεων

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στην κορυφή! – Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες, πότε είναι η κλήρωση των playoffs

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Ένας τραυματίας

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 87000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στην κορυφή! – Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες, πότε είναι η κλήρωση των playoffs

05:44ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ολονύχτιες εκρήξεις στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ και δηλώνει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων - Αναλυτικοί πίνακες

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Ένας τραυματίας

06:52LIFESTYLE

Γέλιο, δάκρυα, σοκαριστικές αποκαλύψεις - Όσα θα δούμε στα πιο επιτυχημένα σίριαλ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Η ώρα του υποχρεωτικού καθαρισμού - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα που... καίνε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

04:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Όσκαρ 2026: Μεγάλος νικητής με 6 βραβεία το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ