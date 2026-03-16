Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

Το σημερινό πεδίο των συγκρούσεων, όπως αποτυπώνεται στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των αντιαεροπορικών συστημάτων και των drones. «Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας "διαβάσαμε" ήδη από το 2023 με ευκρίνεια τους καιρούς που έρχονται» δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό το εξοπλιστικό είναι πλήρες, από την ένδυση του στρατιώτη μέχρι τα πιο προηγμένα συστήματα, όπως την απόκτηση ελληνικού δορυφόρου.

Σήμερα, αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής η μεγαλύτερη εξοπλιστική δέσμη των τελευταίων ετών, ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει τον αντιαεροπορικό θόλο «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η συγκεκριμένη δέσμη εξοπλιστικών καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η αεράμυνα, η αεροπορική ισχύς, η αερομεταφορά και η ναυτική δύναμη.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται ο αντιαεροπορικός θόλος «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο οποίος θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό υφιστάμενων συστημάτων, όπως οι αμερικανικοί Patriot και εξελιγμένα συστήματα anti-drone, ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω από τα ήδη εγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα Puls, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου.

Με τη δημιουργία του θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα προστατεύεται το Αιγαίο και ολόκληρη η ελληνική επικράτεια από πυραύλους, αεροπλάνα, drones, σκάφη και υποβρύχια. Μάλιστα, θα υποστηρίζει πλέον ένα πολύ πιο πολύπλοκο σύστημα πολλαπλών πυραυλικών συστημάτων, αποκρυπτόμενων και μετακινούμενων με τεχνητή νοημοσύνη, και “command and control”.

Επίσης, απελευθερώνονται τα νέα πλοία του στόλου και τα μαχητικά 4,5 και 5 γενιάς (τα Rafale και τα F-35 που θα αποκτηθούν) με τα στρατηγικά τους όπλα, για να λειτουργήσουν ως στρατηγικά όπλα αποτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει εγκριθεί η αγορά πυραυλικών συστημάτων Puls, τα οποία θα αποτελούν μέρος της Ασπίδας του Αχιλλέα.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλιστικών θα τεθούν στο επίκεντρο η αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας, οι υποδομές για την υποδοχή των F-35 στην Ανδραβίδα, η σύμβαση υποστήριξης των μεταφορικών C-27J Spartan και συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην Επιτροπή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, καθώς ο υπουργός βρίσκεται στο Λονδίνο για σειρά σημαντικών επαφών σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Νίκος Δένδιας θα έχει σειρά συναντήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο με Βρετανούς αξιωματούχους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του John Healey (17/3/2026) και με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell (16/3/2026).

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

«Όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί, ένα πράγμα μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Ότι τα περί υπεράσπισης της πατρίδας και της ελευθερίας της, και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, θα είναι ουσιαστική δυνατότητα και όχι απλώς λεκτική διατύπωση» είχε τονίσει ο κ. Δένδιας από το βήμα της Βουλής μιλώντας για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών.

