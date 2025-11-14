Reuters: Συνομιλίες Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, που θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα της υπό σχεδιασμό «αντιαεροπορικού αμυντικού θόλου», μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Η Αθήνα έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2036 θα διαθέσει περίπου 28 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Περίπου 3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας, γνωστού ως «ασπίδα του Αχιλλέα».

Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει την απόκτηση νέων μαχητικών stealth, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την "Ασπίδα του Αχιλλέα’" Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», ανέφερε ο ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι περίπου το 25% του προγράμματος θα υλοποιηθεί από ελληνικές εταιρείες.

Το κόστος των 36 συστημάτων PULS της ισραηλινής Elbit εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της άμυνας στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία.

Οι σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ παραμένουν στενές, με κοινές ασκήσεις και τη λειτουργία διακρατικού κέντρου εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα.

Η Ελλάδα, που ήδη διαθέτει αμερικανικά συστήματα Patriot, σκοπεύει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής προέλευσης OSA, TOR-M1 και S-300. Το 2024 είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά ισραηλινών συστημάτων αντιαεροπορικής και πυροβολικού, όμως οι επιχειρήσεις στη Γάζα είχαν παγώσει προσωρινά τον διάλογο, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο.

«Απαιτείται η χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Για να το κάνει αυτό, ένα πράγμα είναι απολύτως απαραίτητο, να αλλάξουν όλα. Όπως θα έλεγε κάποιος Αγγλοσάξονας «easier said than done». Πρέπει καταρχήν, να αλλάξει η δομή και η αντίληψη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» είχε υπογραμμίσει σε ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», είπε δεν είναι μόνο μια νέα προσέγγιση οπλικών συστημάτων με ολιστική διάσταση, αλλά νέα κουλτούρα. Η Άμυνα της χώρας τα περιλαμβάνει όλα: Τα πέντε επίπεδα της «Ασπίδας» και το έκτο παρεμπιπτόντως, το δορυφορικό, το οποίο ελπίζουμε ότι θα προστεθεί στο μέλλον.

Κατά τον υπουργό Άμυνας, η Ασπίδα του Αχιλλέα αντανακλά μία αλλαγή δόγματος, μια νέα αποτρεπτική εθνική στρατηγική. «Νέες μονάδες, προηγμένα οπλικά και επικοινωνιακά συστήματα, αλλά πλέον και τεχνητή νοημοσύνη και ενσωμάτωση καινοτομίας, όλα αυτά εντάσσονται στην ολιστική προσέγγιση που έχουμε ονομάσει "Ασπίδα του Αχιλλέα"», εξήγησε.

Παράλληλα, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απελευθερώνει τα σύγχρονα οπλικά συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού, από τα στενά όρια μιας χωρικής υπεράσπισης. Τα μετατρέπει με τις νέες δυνατότητές τους σε στρατηγικά όπλα αποτροπής.

Γιατί ονομάστηκε «Ασπίδα του Αχιλλέα»;

Όχι μόνο για τη μυθολογική της αναφορά ή για τις τεράστιες δυνατότητες του ήρωα, αλλά γιατί έχει πέντε επίπεδα, είχε αποσαφηνίσει ο κ. Δένδιας. Αυτός ο Θόλος έχει και αυτός πέντε επίπεδα. Είναι σχεδιασμένος για να αντιμετωπίζει αεροπλάνα, πυραύλους, drones, πλοία και υποθαλάσσιες απειλές.

Άρα, συνολικά να κλείνει αμυντικά ολόκληρη την επικράτειά μας. Και τα παραδοσιακά μας συστήματα, δηλαδή τα πλοία μας, ιδίως οι καινούργιες μας φρεγάτες που έρχονται, τα υποβρύχιά μας που θα αποκτηθούν, τα αεροπλάνα μας, ιδίως τα αεροπλάνα 4,5 και 5ης γενεάς, τα Rafale και τα F-35, να λειτουργούν σαν ανεξάρτητοι φορείς αποτροπής. Να μπορούν, δηλαδή, απελευθερωμένα από τη χωρική άμυνα της Πατρίδας, να μπορούν να λειτουργήσουν σαν δυνάμεις αποτροπής με τα στρατηγικά τους όπλα.

Διαβάστε επίσης