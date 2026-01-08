Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η κλήρωση 3012 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ το 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.