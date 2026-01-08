Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η κλήρωση 3012 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ το 7.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς
21:19 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
21:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
19:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ