Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η κλήρωση 3012 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ το 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθησαν δύο έφηβοι που φέρεται να επιτέθηκαν σε 60χρονο - Τους έκανε παρατήρηση επειδή πετούσαν χιόνι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους και βροχές στα νησιά

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ανόητη» η κίνηση των πέντε Ρεπουμπλικανών που άσκησαν «βέτο» για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

21:30LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Εν αναμονή εισροής μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο - Συστάσεις από τον Δήμο σε  πολίτες και αγροτοκτηνοτρόφους

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν

21:12ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΝΗ: Σωτήρια επέμβαση σε βρέφος τριών μηνών με σπάνια συγγενή πάθηση του φάρυγγα - Πώς κέρδισε τη μάχη

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Το FBI ανέλαβε την έρευνα για την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ από τον πράκτορα της ICE

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

20:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη 12αδα ο Σαμοντούροβ αντί του Γκριγκόνις – Εκτός ο Βιλντόζα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 30χρονου

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένειά του – Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου», λέει από τα κρατητήρια ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα 17χρονο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:30LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ