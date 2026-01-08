Ολλανδία: Συνελήφθησαν δύο έφηβοι που φέρεται να επιτέθηκαν σε 60χρονο επειδή τους έκανε παρατήρηση

Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Ολλανδία, όταν δύο έφηβοι φέρεται να του επιτέθηκαν αφού τους έκανε παρατήρηση επειδή πετούσαν χιόνι σε διερχόμενα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Rijnmond. Τα δύο αγόρια, ηλικίας 16 και 17 ετών, ταυτοποιήθηκαν με βοήθεια βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος και συνελήφθησαν.

Οι ομάδες διάσωσης, που έσπευσαν στο Σχιένταμ, κοντά στο Ρότερνταμ, δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν το θύμα.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο εφήβους, ηλικίας 16 και 17 ετών, και τους ανακρίνει προκειμένου να καθορίσει τον ενδεχόμενο ρόλο τους.

«Ένας διαπληκτισμός ξέσπασε έπειτα από ρίψεις χιονόμπαλων με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσουν χτυπήματα», ανέφερε η ολλανδική αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου. «Η έρευνα συνεχίζεται για καθοριστεί τι ακριβώς συνέβη», προσέθεσε.

Όπως μεταδίδει το τοπικό ενημερωτικό μέσο Rijnmond, η αστυνομία πιστεύει πως οι νεαροί πετούσαν χιονόμπαλες σε αυτοκίνητα που περνούσαν. Το θύμα τους έκανε παρατήρηση για το θέμα αυτό και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον, σύμφωνα με το Rijnmond.

Όπως ένα μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, η Ολλανδία βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρές χιονοπτώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα να ντυθεί στα λευκά και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.