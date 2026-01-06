Ολλανδία: Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες από τον χιονιά – Ακυρώθηκαν πτήσεις και δρομολόγια τρένων
Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία λόγω του ψύχους
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η σφοδρή κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Ολλανδία για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με το χιόνι και τον παγετό να θέτουν εκτός λειτουργίας το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας.
Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων (NS) ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή των δρομολογίων τουλάχιστον μέχρι τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), καθώς οι πολικές θερμοκρασίες έχουν καταστήσει αδύνατη τη μετακίνηση των συρμών.
Παράλληλα, στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η KLM προχώρησε στην ακύρωση τουλάχιστον 300 πτήσεων, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:06 ∙ WHAT THE FACT