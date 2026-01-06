Ολλανδία: Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες από τον χιονιά – Ακυρώθηκαν πτήσεις και δρομολόγια τρένων

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία λόγω του χιονιά

Η σφοδρή κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Ολλανδία για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με το χιόνι και τον παγετό να θέτουν εκτός λειτουργίας το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας.

Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων (NS) ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή των δρομολογίων τουλάχιστον μέχρι τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), καθώς οι πολικές θερμοκρασίες έχουν καταστήσει αδύνατη τη μετακίνηση των συρμών.

Snow and ice continued to disrupt traffic in the Netherlands on Tuesday halting all trains and forcing the cancellation of hundreds of flights. https://t.co/MGItOjqpSm https://t.co/MGItOjqpSm — Reuters Science News (@ReutersScience) January 6, 2026

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η KLM προχώρησε στην ακύρωση τουλάχιστον 300 πτήσεων, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης.

Almost the whole Netherlands has 5-10 cm of snow...

Meanwhile in my city, Nothing... ?

Or it disappears in like 10 minutes.

Meanwhile 20 minutes further from house is airport Schiphol and they cancelled 85% of the flights.

Friends of mine in Limburg have almost 15 cm of snow ? pic.twitter.com/rUjCThru7o — Scarlet ??? (@Dutchsepticshy) January 6, 2026

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026

