Ολλανδία: Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες από τον χιονιά – Ακυρώθηκαν πτήσεις και δρομολόγια τρένων

Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία λόγω του ψύχους

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία λόγω του χιονιά

Η σφοδρή κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην Ολλανδία για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με το χιόνι και τον παγετό να θέτουν εκτός λειτουργίας το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας.

Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων (NS) ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή των δρομολογίων τουλάχιστον μέχρι τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), καθώς οι πολικές θερμοκρασίες έχουν καταστήσει αδύνατη τη μετακίνηση των συρμών.

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η KLM προχώρησε στην ακύρωση τουλάχιστον 300 πτήσεων, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης.

