Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, με νέο κύμα κακοκαιρίας να κάνει την εμφάνισή του το Σαββατοκύριακο (10-11/1).

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα (5/1) σποραδικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτριοι στο Αιγαίο, ισχυροί έως θυελλώδεις στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Τρίτη (6/1) αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, κυρίως Ιόνιο και Ήπειρο. Σποραδικά φαινόμενα θα σημειωθούν και σε ανατολικό Αιγαίο και Θράκη, λιγότερα στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτριοι στο Ιόνιο, ισχυροί στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη (7/1) αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και σποραδικές μπόρες σε ανατολικό Αιγαίο και βόρεια Ελλάδα. Από αργά τη νύχτα είναι πιθανό να επηρεαστούν και τμήματα της κεντρονότιας χώρας. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν νότιοι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αρχείο Eurokinissi

Βροχές κατά βάση σε δυτική Ελλάδα και νότιο κι ανατολικό Αιγαίο αναμένονται την Πέμπτη (8/1), με αρκετά χιόνια στα δυτικά ορεινά τμήματα άνω των 800μ. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί ισχυροί, με τις μεγαλύτερες εντάσεις στα νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή (9/1) αναμένονται σποραδικές βροχές από το βράδυ στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι και στα νοτιότερα ισχυροί. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Νέα κακοκαιρία που θα επηρεάσει τα περισσότερα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται το Σαββατοκύριακο (10-11/1). Αξιόλογες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα περισσότερα βουνά της χώρας άνω των 700-900μ. Χιόνια θα πέσουν και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ισχυροί στα Πελάγη, με στροφή σε βορειοδυτικούς την Κυριακή. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παρουσιάσει άνοδο, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται νέα πτώση.

