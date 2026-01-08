Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν τεράστιες διαφορές κατανάλωσης αλκοόλ, με την Ευρώπη να ξεχωρίζει και τη θρησκεία να παίζει καθοριστικό ρόλο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο παγκόσμιος χάρτης κατανάλωσης αλκοόλ δεν αναφέρεται απλώς στο ποιος πίνει πολύ και ποιος λίγο. Ουσιαστικά, καταγράφει -με έμμεσο τρόπο- ιστορίες για κοινωνίες, παραδόσεις, θρησκείες και τις καθημερινές τους συνήθειες. Τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα, με την Ευρώπη να κρατά σταθερά τα πρωτεία και μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής να κινούνται στα άκρα του πίνακα και της... αποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ
15:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
14:07 ∙ WHAT THE FACT
Πώς τα μικρότερα σπίτια μας κάνουν να νιώθουμε πιο ευτυχείς
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ