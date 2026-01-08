Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

Ο παγκόσμιος χάρτης κατανάλωσης αλκοόλ δεν αναφέρεται απλώς στο ποιος πίνει πολύ και ποιος λίγο. Ουσιαστικά, καταγράφει -με έμμεσο τρόπο- ιστορίες για κοινωνίες, παραδόσεις, θρησκείες και τις καθημερινές τους συνήθειες. Τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα, με την Ευρώπη να κρατά σταθερά τα πρωτεία και μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής να κινούνται στα άκρα του πίνακα και της... αποχής.

