Viral η παιχνιδιάρα αρκούδα - Μόλις ξύπνησε από χειμερία νάρκη

Οι αρκούδες είναι από τα ζώα που με τον ερχομό της Άνοιξης, ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη.

Σε μία τέτοια αφύπνιση πέτυχε μία ομάδα έρευνας και διάσωσης, ένα αρκουδάκι, που ξύπνησε χαρούμενο με διάθεση για παιχνίδι.

Η ομάδα έψαχνε για έναν αγνοούμενο στην Εσθονία, έχοντας σηκώσει drone, αλλά τα πλάνα κατέγραψαν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Μία ευρωπαϊκή καφέ αρκούδα να κυλάει, να παίζει στο χιόνι, να σκάβει μανιωδώς και να δοασκεδάζει.

«Ένα drone που αναζητούσε έναν αγνοούμενο άνδρα στο δάσος της Εσθονίας το περασμένο Σαββατοκύριακο κατέγραψε πλάνα μιας αρκούδας που μόλις είχε ξυπνήσει από τη χειμερία νάρκη», έγραψε το AP News σε μια ανάρτηση στο Instagram μοιράζοντας τα απολαυστικά πλάνα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ο αγνοούμενος δεν είχε βρεθεί τη στιγμή της ανάρτησης.