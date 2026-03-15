ΗΠΑ: Ο πόλεμος «σίγουρα» θα τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες, λέει ο υπουργός Ενέργειας
«Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση σίγουρα θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Κρις Ράιτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες, και πιθανώς νωρίτερα.
Ο Κρις Ράιτ δήλωσε στο ABC News: «Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση σίγουρα θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες. Θα μπορούσε να είναι νωρίτερα από αυτό, αλλά η σύγκρουση θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες».
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: LIVE η αναμέτρηση της Τούμπας
17:54 ∙ WHAT THE FACT
Viral η παιχνιδιάρα αρκούδα - Μόλις ξύπνησε από χειμερία νάρκη
16:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ