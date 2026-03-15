ΗΠΑ: Ο πόλεμος «σίγουρα» θα τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες, λέει ο υπουργός Ενέργειας

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες, και πιθανώς νωρίτερα.

Ο Κρις Ράιτ δήλωσε στο ABC News: «Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση σίγουρα θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες. Θα μπορούσε να είναι νωρίτερα από αυτό, αλλά η σύγκρουση θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους.

