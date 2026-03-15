Ο Μοτζτάμπα φέρεται να έχει πολυτελή ακινήτα στο Λονδίνο - Δύο με θέα την πρεσβεία του Ισραήλ

Ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο, αξίας έως και 200 εκατομμυρίων λιρών, φέρεται να συνδέεται με το ιρανικό καθεστώς, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και αιτήματα για άμεση κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων.

Βρετανοί βουλευτές καταγγέλλουν ότι «βρώμικο χρήμα» που συνδέεται με την Τεχεράνη έχει επενδυθεί σε ακίνητα υψηλής αξίας στην πρωτεύουσα, καλώντας την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να κινηθεί αποφασιστικά, κατά το πρότυπο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε ρωσικά κεφάλαια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την οργάνωση Transparency International UK, ακίνητα αξίας έως και 200 εκατ. λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο φέρονται να έχουν αποκτηθεί από τον Αγιατολάχ και πρόσωπα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να ελέγχει μέσω τρίτων μια σειρά από πολυτελείς κατοικίες και διαμερίσματα στο Λονδίνο. Πολλά από αυτά βρίσκονται στη λεωφόρο The Bishop's Avenue, γνωστή και ως «Billionaire’s Row», έναν από τους ακριβότερους δρόμους της Βρετανίας.

Ο συγκεκριμένος δρόμος φιλοξενεί 66 πολυτελείς επαύλεις, με μέση αξία περίπου 9 εκατ. λιρών η καθεμία, ενώ τουλάχιστον 12 από αυτές εκτιμάται ότι συνδέονται με ιρανικά κεφάλαια.

Πολλά από τα ακίνητα εμφανίζονται εγκαταλελειμμένα και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αγοράστηκαν μέσω εταιρειών που συνδέονται με τον Ιρανό τραπεζίτη Ali Ansari, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «διεφθαρμένος» και έχει τεθεί υπό βρετανικές κυρώσεις.

Μία από τις κατοικίες που αποδίδονται στον Αγιατολάχ, γνωστή ως «The Georgians», καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από πυρκαγιά το 2023 και παραμένει εγκαταλελειμμένη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοτζτάμπα φέρεται να κατέχει και δύο πολυτελή διαμερίσματα στο Κένσινγκτον, με μπαλκόνια που έχουν θέα προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Ο βετεράνος Συντηρητικός βουλευτής Iain Duncan Smith ζήτησε την άμεση κατάσχεση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας ότι «το Ιράν αποτελεί εχθρό» και ότι η κυβέρνηση πρέπει να δράσει γρήγορα.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Andrew Mitchell, ο οποίος υποστήριξε ότι το Λονδίνο πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να πιέσει το ιρανικό καθεστώς, ακόμη και μέσω της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

Πιέσεις καταγράφονται και από βουλευτές των Εργατικών. Ο Joe Powell, βουλευτής της περιφέρειας Κένσινγκτον και Μπέιζγουοτερ, δήλωσε ότι η πιθανότητα ο νέος Αγιατολάχ να κατέχει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο είναι «βαθιά ανησυχητική» και πρέπει να διερευνηθεί άμεσα.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη επιβάλει περισσότερες από 550 κυρώσεις κατά του Ιράν, ωστόσο αρκετοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η παρουσία ιρανικών κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων της χώρας.