Σκληρό bullying σε 11χρονη από ανηλίκους - Την έβαλαν να γονατίσει και να ζητήσει «συγγνώμη»

Snapshot Επτά κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας 14 έως 18 ετών ασκούσαν σκληρό bullying σε 11χρονη σε πάρκο κοντά στο σπίτι της.

Οι δράστες έβρισαν, χτύπησαν και τράβηξαν τα μαλλιά της 11χρονης, εξαναγκάζοντάς την να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που δεν είχε κάνει.

Οι επιθέσεις βιντεοσκοπήθηκαν και τα βίντεο αναρτήθηκαν στα social media.

Η μητέρα της 11χρονης κατέθεσε καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.

Το παιδί βρίσκεται σε ψυχολογική κατάσταση που απαιτεί υποστήριξη από τους γονείς του.

Σκληρό bullying από εννέα άτομα σε πάρκο κοντά στο σπίτι της δέχτηκε μία 11χρονη, σύμφωνα με καταγγελίες της μητέρας της.

Όπως αναφέρει η μητέρα στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, πριν από λίγο καιρό επτά κορίτσια και δύο αγόρια προσέγγισαν την κόρη της, την έβρισαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την εξανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που δεν είχε κάνει.

«Με κάλεσε την ώρα που ήταν να έρθει με κλάματα, ότι μαμά μου κάνανε κακό, μαμά με πειράξανε, με χτυπήσανε, μου τραβάγανε τα μαλλιά, με βάλανε να πέσω στα γόνατα και να τους ζητάω συγγνώμη. Προφανώς και εκείνη και εγώ ήμασταν σε σοκ. Μέσα σε 4 λεπτά ήμουν μαζί της. Προσπάθησα να βρω αυτά τα παιδιά, από απόσταση τα είδε η κόρη μου, αλλά όταν κατάλαβαν ότι είμαι μαζί της εξαφανίστηκαν. Μετά από τρεις μέρες, μετά το σοκ που δέχτηκα και εγώ και το παιδί μου, πήγαμε στο τμήμα της περιοχής μας όπου καταγγείλαμε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, αναφέραμε τα άτομα, ήτανε επτά κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 17 με 18. Παιδιά που η κόρη μου δεν ήξερε, είχε γνωρίσει μόνο ένα εξ αυτών στο πάρκο», ανέφερε η μητέρα της ανήλικης μιλώντας στην εκπομπή.

«Με τον τρόπο της, η άλλη κοπέλα πήρε το παιδί μου και το πήγε σε μια απόσταση 700 μέτρων μακριά από το σπίτι, κατά την διάρκεια που πήγαιναν σε αυτό το σημείο, από διάφορους δρόμους ερχόντουσαν δυο και τρία άτομα, όπου όταν μαζεύτηκαν στο σημείο που έγινε το συμβάν είχανε μαζευτεί εννέα άτομα. Της μιλήσανε πάρα πολύ άσχημα, την προσβάλανε, τη βρίσανε, την χτύπησαν τραβώντας της τα μαλλιά, τη βάλανε να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για κάτι το οποία δεν έχει κάνει», συνέχισε η μητέρα της 11χρονης.

Επιπλέον, οι ανήλικοι κατέγραψαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα social media τους διασύροντας το 11χρονο κορίτσι.

«Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει και άλλο βίντεο το οποίο δείχνει να της τραβάνε και την ρίχνουν κάτω. Το παιδί είναι σε μια κατάστασης την οποία προσπαθούμε με τον σύζυγό μου να την μαζέψουμε», είπε στη συνέχεια η γυναίκα.

