Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονης από 4 ανήλικες - Την κατέγραφαν με τα κινητά τους

Ένα ακόμα ανησυχητικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 17χρονη μαθήτρια ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων της, η έφηβη δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικες αμέσως μετά το σχολείο.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν για ασήμαντη αφορμή έξω από το σχολικό συγκρότημα, όταν μία από τις τέσσερις δράστιδες χαστούκισε τη 17χρονη. Παρά την προσπάθεια του θύματος να διαφύγει, οι ανήλικες την ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή. Εκεί, δύο από αυτές άρχισαν να τη χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και την πλάτη, τραβώντας της τα μαλλιά, ενώ οι υπόλοιπες δύο κατέγραφαν τον ξυλοδαρμό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η σωτήρια επέμβαση ήρθε από εργαζόμενες παρακείμενου φαρμακείου, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, απομάκρυναν τις δράστιδες και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία και τους γονείς της κοπέλας.

Σοβαρά τραύματα και ψυχολογικό βάρος

Η 17χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου οι εξετάσεις έδειξαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου, τραύματα που την υποχρεώνουν σε χρήση ιατρικού κολάρου.

Το πιο θλιβερό είναι ο φόβος της για την επόμενη μέρα. Φοβάται ότι θα στοχοποιηθεί ξανά και θα υποστεί νέο κύκλο bullying επειδή υπήρξε θύμα αυτής της επίθεσης, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μετά τη μήνυση που υπέβαλαν οι γονείς, το θύμα εξετάστηκε από ιατροδικαστή και δίνει αυτή την ώρα κατάθεση στις αρχές, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε. Η αστυνομία κινεί πλέον τις νόμιμες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την απόδοση ευθυνών στις τέσσερις ανήλικες.

