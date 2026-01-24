Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 10 ανηλίκους - Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι
Το αγόρι νοσηλεύεται στη χειρουργική μονάδα του Παίδων
Ένα απιστεύτο περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/1) στον Άλιμο με θύμα έναν 13χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 7.15 π.μ., στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, δέκα ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές σε 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω απο το δεξί μάτι.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων» και νοσηλεύεται στη χειρουργική μονάδα
