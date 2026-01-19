Βόλος: 40χρονος επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του

Περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε στον Βόλο, το μεσημέρι της Κυριακής, όταν μία 27χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από τον 40χρονο σύντροφό της.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο πρόσωπο και τα χέρια, ενώ γείτονες ειδοποίησαν τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 40χρονο.

Η 27χρονη αφού εξετάστηκε από γιατρούς στο νοσοκομείο, φιλοξενείται πλέον σε προστατευόμενο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης