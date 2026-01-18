Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

Σωτήρια αποδείχθηκε η στάση γυναίκας αστυνομικού, η οποία βοήθησε μητέρα τριών παιδιών, θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA και της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης η γυναίκα κατέφυγε αγκαλιά με τα παιδιά της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια ώστε να ξεφύγει από τον σύζυγό της.

Η αστυνομικός την άκουσε προσεκτικά και αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της για να εξασφαλίσει την ασφάλειά της. Την επόμενη ημέρα, τα ανήλικα παιδιά συνοδεύτηκαν με αστυνομική συνοδεία στο σχολείο τους.

Η πρωτοβουλία της δεν έμεινε εκεί, καθώς κινήθηκαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Πέμπτης.

«Ήταν μία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Είναι άξια συγχαρητηρίων», δηλώνει ο Βαγγέλης Μπούζας, γραμματέας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Νοτίου Αττικής. «Γίνανε όλες οι νόμιμες ενέργειες και μετά λειτούργησε σαν άνθρωπος».

