«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

Για όγδοη συνεχή ημέρα η 16χρονη Λόρα παραμένει εξαφανισμένη, με τα ίχνη της να αγνοούνται και την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους το κρίσιμο στοιχείο που θα οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου.

H έρευνα έχει επεκταθεί και στα αεροδρόμια, με τις Αρχές να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρείες λίστες επιβατών από τις 8 Ιανουαρίου και μετά, με προορισμό τη Γερμανία. Παράλληλα, έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε καταλύματα Airbnb στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 16χρονη φέρεται να προετοίμαζε την φυγή της εδώ και καιρό, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα. Επιπλέον, συμμαθήτριά της αποκάλυψε πως η οικογένεια είχε φύγει από τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, προκειμένου να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι καταγγελίες φίλων της για περιστατικά αυστηρής συμπεριφοράς από τον πατέρα της. Σύμφωνα με το Mega, το 2024, όταν η Λόρα ήταν στην Α’ Γυμνασίου, ο πατέρας της της έκοψε τα μαλλιά πολύ κοντά, επειδή ζήτησε να πάει κομμωτήριο. Το γεγονός αυτό είχε γνωστοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς, ωστόσο η ίδια, φοβούμενη τις συνέπειες, φέρεται να ανακάλεσε τις καταγγελίες.

Η αγωνία εντείνεται από το γεγονός ότι η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα άτομο του στενού της περιβάλλοντος, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι κινείται βάσει σχεδίου. Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 16χρονη φέρεται να είχε αρχίσει να σχεδιάζει την εξαφάνισή της ήδη από τις 26 Οκτωβρίου, μετά από σοβαρό επεισόδιο στο σπίτι.

Σύμφωνα με καταθέσεις συγγενών, τότε η Λόρα είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν μαζί από το σπίτι. Η μητέρα της φέρεται να κατέθεσε ότι ο πατέρας ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, γεγονός που προκαλούσε συχνές εντάσεις. Από την πλευρά του, ο πατέρας παραδέχθηκε ότι ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, δηλώνοντας ωστόσο πως βασικός του φόβος είναι το ενδεχόμενο να χάσει την επιμέλειά της.

Την ίδια ώρα, συνεχείς είναι οι μαρτυρίες πολιτών που φτάνουν στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη φέρεται να εμφανίστηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μία από αυτές αφορούσε καφέ στη Βάρη, ωστόσο η Αστυνομία ξεκαθάρισε πως το κορίτσι που καταγράφηκε σε φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με την εξαφανισμένη μαθήτρια, οδηγώντας και πάλι τις έρευνες σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις των Αρχών, η Λόρα ενδέχεται να έχει φύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, πιθανότατα με λεωφορείο, από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της. Παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύψεις για τη ζωή της 16χρονης και τις σχέσεις της με την οικογένειά της έρχονται στο φως. Φίλη της ανέφερε στο Μega πως η Λόρα είχε περιορισμένη πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας, ενώ το κινητό της περιείχε ελάχιστο περιεχόμενο. Παράλληλα, περιέγραψε ένα παιδί προβληματισμένο, με συμπεριφορά που έδειχνε πως κάτι την απασχολούσε έντονα.