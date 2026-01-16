Γειτόνισσα της οικογένειας της Λόρας: «Το κοριτσάκι δεν έβγαινε πολύ έξω»

Οι γονείς της 16χρονης δεν είχαν σχέσεις με άλλους ανθρώπους στην Πάτρα, είπε η γυναίκα

Γειτόνισσα της οικογένειας της Λόρας: «Το κοριτσάκι δεν έβγαινε πολύ έξω»
Για τον τρόπο ζωής των γονιών και της 16χρονης Λόρας, που αγνοείται, μίλησε μία γυναίκα από το Ρίο, η οποία διαμένει κοντά στο σπίτι της οικογένειας.

«Το αντρόγυνο ήταν πάρα πολύ αγαπημένο και παρά πολύ καλοί άνθρωποι στη γειτονιά μας. Δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, ποτέ. Ήταν πολύ γλυκύτατοι άνθρωποι και ο μπαμπάς και η γυναίκα του. Το κοριτσάκι δεν έβγαινε πολύ έξω. Πάρα πολύ δεν έβγαινε το παιδί αυτό», είπε η γυναίκα.

Και συνέχισε: «Τώρα καμιά φορά το συναντούσα που ερχόταν από το θάλασσα, πίσω οι γονείς μπροστά αυτό και έτρεχε, και έλεγα: τρέχει το παιδάκι για να προλάβει ας πούμε να πάει να ντυθεί, να πλυθεί ποιος ξέρει. Και δεν ήταν μαζί με τους γονείς. Ήταν κάπου 15 βήμα μπροστά. Αυτό. Της έλεγα ‘καλημέρα’. ‘Καλημέρα’ μου έλεγε, τίποτα παραπάνω».

Όπως εξήγησε η οικογένεια δεν είχε σχέσεις με άλλους ανθρώπους στην περιοχή. «Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Δεν έκαναν επισκέψεις στα σπίτια εδώ κοντά. Ούτε και εμείς πηγαίναμε. Απλώς όταν ερχόμουν από τη θάλασσα ή τους έβλεπα στο δρόμο χαιρετιόμασταν. Ήταν γλυκύτατοι άνθρωποι», ανέφερε η γυναίκα.

Σε ερώτηση αν είχε δει ποτέ έξω την οικογένεια να πηγαίνει για καφέ ή κάπου αλλού είπε ότι «εγώ δεν τους είχα δει ποτέ. Τώρα αν πήγαιναν πιο αργά δεν γνωρίζω. Δεν είχα δει το αντρόγυνο ποτέ να κυκλοφορεί έξω για να πάει ας πούμε να πιεί μία μπύρα, κάτι». Σημείωσε ότι τους έβλεπε να πηγαίνουν μόνο στη θάλασσα και τον πατέρα της 16χρονης καμιά φορά να κυκλοφορεί με το ποδήλατο.

Επίσης τόνισε ότι το σπίτι τους στην Πάτρα είναι κλειστό αυτές τις μέρες και κανείς δεν έχει δει τους γονείς της 16χρονης στην περιοχή. «Δεν γνωρίζουμε που είναι. Είναι κλειστό το σπίτι», είπε η γυναίκα.

