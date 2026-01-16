Πάτρα: Πληροφορίες ότι είδαν στη Βάρη την 16χρονη Λόρα - Αγωνία για τον εντοπισμό της

Οι Αρχές δέχονται καταιγισμό πληροφοριών από πολίτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν δει τη 16χρονη Λόρα σε διάφορα σημεία της Αθήνας ωστόσο μέχρι και σήμερα, η ανήλικη εξακολουθεί να αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα. Η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο, πριν από έξι ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η νεαρή κοπέλα χθες το βράδυ, Πέμπτη (15/01) εντοπίστηκε στην Βάρη.

Αρκετοί πολίτες ανέφεραν στις Αρχές ότι είδαν την 16χρονη στη Βάρη. Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του και ζήτησε το wifi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ. Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της τράπηκε σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεληπικό υλικό από το κατάστημα, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.

Κατά το πρώτο τριήμερο της παραμονής της στην πρωτεύουσα, στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, η μαθήτρια φαίνεται αρκετές φορές από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA τη δείχνει να εισέρχεται σε καφετέρια, αναζητώντας τον κωδικό WiFi. Φορούσε μαύρο μπουφάν, καπέλο και κουκούλα, ενώ αφού συνδέθηκε στο διαδίκτυο, φαίνεται να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο κινητό της τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της επεκτείνονται πλέον σε όλο το κέντρο της Αθήνας, με τον Ζωγράφο να θεωρείται κομβικό σημείο για την πορεία της.

Κάθε στοιχείο που αφορά την 16χρονη και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζει κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η μητέρα της κλήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας προκειμένου να καταθέσει όσα περισσότερα γνωρίζει για το παιδί της, το οποίο είδε για τελευταία φορά πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδελφό της Λόρας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στους αστυνομικούς, οι δύο τους δεν διατηρούσαν συχνή επικοινωνία, ενώ εκείνος ανέφερε ότι δεν είχε ενημερωθεί για ενδεχόμενη επίσκεψή της στη Γερμανία.

Καθώς τα ίχνη της ανήλικης παραμένουν άγνωστα, εντείνονται οι ανησυχίες ότι ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στην Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται θέλει τη Λόρα να κρύβεται σε κατοικία στο κέντρο της πόλης, με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό της.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους, η εξαφάνιση της 16χρονης μοιάζει να αποτελεί για την ίδια ζήτημα επιβίωσης, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση περισσότερο ως «απόδραση» παρά ως τυπική εξαφάνιση, προσθέτοντας πως θεωρεί πιθανή την ύπαρξη υποστήριξης από τρίτους.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η ανήλικη να έχει εγκαταλείψει τη χώρα, καθώς δεν έχει εντοπιστεί μετά τις 10 Ιανουαρίου.

Μαρτυρία κοσμηματοπώλη στο MEGA αναφέρει ότι η 16χρονη επιχείρησε να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας χρυσά κοσμήματα. Όπως περιέγραψε, το παιδί φαινόταν ιδιαίτερα ταραγμένο και δεν μιλούσε καθαρά, δίνοντας την εντύπωση αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Λόρα σχεδίαζε την αποχώρησή της από το σπίτι ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, με καθοριστική ημερομηνία την 26η Οκτωβρίου, μετά από σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο. Όπως προκύπτει από καταθέσεις, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο, γεγονός που φαίνεται να την οδήγησε στη λήψη της απόφασης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη είχε στη διάθεσή της περίπου δυόμισι μήνες για να οργανώσει το σχέδιο φυγής της, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μεθοδικό. Παράλληλα, διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, με ελέγχους σε κατοικίες και συνεχή συλλογή στοιχείων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφή ίχνη τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να είχε ζητήσει ακόμη και τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, αναζητώντας τρόπους να φύγει από το σπίτι χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση.

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, η Λόρα παραμένει άφαντη, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον το βάρος των ερευνών και στις οικογενειακές της σχέσεις.

Έρευνες στη Γερμανία και τα σενάρια

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο σπίτι του στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρας. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ποτέ δεν μου είπε ότι θέλει να έρθει να με δει. Την έχω δει λίγες φορές στο παρελθόν, όταν ήταν στη Γερμανία. Από τότε που έφυγαν, δεν την έχω ξαναδεί και οι επαφές μας είναι σπάνιες».

Καθώς τα ίχνη της 16χρονης αγνοούνται, εντείνονται οι φόβοι ότι ίσως να μην βρίσκεται πλέον στην Αθήνα. Ένα σενάριο θέλει τη Λόρα να κρύβεται σε σπίτι στο κέντρο της πόλης για να μην εντοπιστεί, υποδηλώνοντας ότι κάποιος την βοηθά.

«Φαίνεται ότι η εξαφάνιση της μικρής ήταν θέμα ζωής και θανάτου για την ίδια, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια. Μιλήσαμε για μία εξαφάνιση που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως απόδραση», λέει μεταξύ άλλων στο Mega ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους.

«Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους αρωγή από κάπου», προσθέτει.

Ένα άλλο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο το παιδί να κατάφερε να φύγει από την Αθήνα για το εξωτερικό, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ξανά μετά τις 10 Ιανουαρίου.

Ένας κοσμηματοπώλης περιγράφει στο Mega την προσπάθεια της 16χρονης να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας χρυσά κοσμήματα: «Την Παρασκευή περίπου 10:30 ήρθε από εδώ και ζήταγε να πουλήσει πράγματα. Της είπαμε δεν έχουμε πράγματα και την στείλαμε πιο κάτω. Δεν μιλούσε κανονικά, δηλαδή φαινόταν ότι είναι αλλοδαπό το παιδί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Λόρα από τον περασμένο Οκτώβριο σχεδίαζε την εξαφάνισή της. Καταλυτική ημερομηνία φαίνεται να ήταν η 26η Οκτωβρίου, μετά από ένα επεισόδιο στο σπίτι.

Σύμφωνα με το Mega, φαίνεται να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καβγάς, το καταθέτουν κάποια πρόσωπα στην Ελληνική Αστυνομία, στο σπίτι τους στο Ρίο. Φαίνεται τότε να λαμβάνει η 16χρονη την απόφαση να φύγει από το σπίτι. Έχει 2,5 μήνες να επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο φυγής, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν καλά οργανωμένο»

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, κάνουν έρευνες στα σπίτια, δεν φαίνονται τα ίχνη ακριβώς τις τελευταίες ημέρες.

Η ανήλικη φαίνεται ότι είχε συμβουλευτεί ακόμα και το ChatGPT για να οργανώσει την εξαφάνισή της, ρωτώντας πώς μπορεί να φύγει από το σπίτι χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση.

Για όγδοη μέρα, η Λόρα παραμένει άφαντη, ενώ πλέον οι Αρχές εστιάζουν και στις σχέσεις της με την οικογένειά της.

Tι λέει ο πατέρας της

Ο πατέρας της, μιλώντας στο Mega λέει πως ακόμα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της κόρης του.

-Όχι, δυστυχώς όχι. Είναι κάπου στην Αθήνα, αλλά η αστυνομία δεν ξέρει ακριβώς πού. Ψάχνει ακόμη χωρίς αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα.

-Και ποιος μένει εκεί; Έχει εκεί γνωστούς;

-Δεν ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχουμε εκεί ούτε γνωστούς ούτε συγγενείς. Πιστεύω ότι είχε ραντεβού με κάποιον εκεί.

-Αλλά… είχε κανονίσει συνάντηση μαζί του τηλεφωνικά; Πώς το έκανε αυτό;

-Ίσως μέσω Instagram, δεν ξέρουμε. Ήταν λίγο κλειστή και δεν μας τα έλεγε όλα.

-Και ποιος ήταν ο στόχος, τι ήθελε να πετύχει με αυτό;

-Δεν ξέρω. Με τις ορμόνες και όλα αυτά… Ναι, είναι στην εφηβεία και ίσως στο ίντερνετ… δυστυχώς. Από τις 08/01, δεν έχει επικοινωνήσει. Δεν ήθελε να πάει στη Γερμανία, αυτό ήταν απλώς μια υπόθεση. Θα φύγουμε και θα ψάξουμε, γιατί η αστυνομία δεν έχει αποτελέσματα. Είναι η 5η μέρα που λείπει.

-Θα ψάξετε τότε μόνοι σας;

-Ναι, ναι, ναι.

-Δηλαδή θα πάτε στην Αθήνα;

-Ναι, ναι.

Ψυχολογική βία από τον πατέρα της ισχυριζόταν η 16χρονη

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, διάφορα στοιχεία και μαρτυρίες φαίνεται να φωτίζουν τους λόγους που η Λόρα αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα για την Αθήνα και να εξαφανιστεί χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά της.

Όπως αποκαλύπτει φίλης της στο Mega η 16χρονη έλεγε πως ο πατέρας της τής ασκούσε ψυχολογική βία.

«Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) πολλή ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι δεν αντέχω άλλο δεν ξέρω τι να κάνω. Μου έλεγε: ‘’Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει’’. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι: ‘’Oh my god, he is coming, πρέπει να κλείσω, γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό’’. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ».

Η σχέση της 16χρονης με τους γονείς της

Τα όσα είπε η φίλη της επιβεβαιώνονται και από μία ακόμα μαρτυρία στο Mega.

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της, κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλάγαμε κλήση και να μου έλεγε ότι: ‘’Πρέπει να κλείσω, γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό’’. Σε όλα αυτά που γινόντουσαν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (η μητέρα της). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα την μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της.

»Μας περιέγραφε κάτι περιστατικά. Την μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές τις δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό, με το παραμικρό. Της είχε πει: ‘’πλύνε τα πιάτα’’, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό. Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ από τον μπαμπά της. Η μαμά της από ό,τι ξέρω, σε όλα αυτά, είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο ημέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ».

«Είχε έρθει στην Πάτρα γιατί ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε»

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενος μέρες, η 16χρονη, όταν έμενε στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί σε δομή φιλοξενίας κατά το παρελθόν.

Φίλη της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγαινε, αποκαλύπτει στην εκπομπή πως η Λόρα της είχε εκμυστηρευτεί πως όταν είχε πάει στη δομή, ο πατέρας της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει.

Μάλιστα, αναφέρει πως ο λόγος που πήγαν να μείνουν στην Πάτρα και όχι στην Αθήνα ήταν καθώς έψαχναν τον πατέρα της και εκεί θα ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε, όπως χαρακτηριστικά της είχε πει η 16χρονη.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή, όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία – Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Κι εμείς την κάναμε παρέα, αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα, γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον.

»Την είχε πάρει μία σαν Μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: ‘’Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Τι κατέθεσε ο πατέρας της για τη φιλοξενία της 16χρονης σε δομή

Το Mega αποκαλύπτει και τα όσα κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης στις Αρχές για τον λόγο που του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια του παιδιού και για τη φιλοξενία της δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία.

Αστυνομικός: Γιατί μας αποκρύψατε το γεγονός ότι σας είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης για ένα μήνα;

Πατέρας 16χρονης: Δεν με ρωτήσατε γι’ αυτό.

Αστυνομικός: Τι είχε συμβεί;

Πατέρας 16χρονης: Ήταν μια καταγγελία που δεν αποδείχτηκε. Αφορούσε κακοποίηση. Όταν έγινε το δικαστήριο, πήραμε πίσω την επιμέλεια του παιδιού. Εντάξει, είμαστε λιγάκι αυστηροί ως γονείς. Θέλουμε να τα «πηγαίνει καλά» στα μαθήματά της. Στη Λόρα κάναμε συχνά παρατηρήσεις για το κινητό γιατί περνούσε πολλές ώρες στην οθόνη. Επίσης, της λέγαμε να μην βγαίνει τα βράδια από το σπίτι μέχρι αργά. Δεν υπήρξε κάτι που να πυροδότησε την κατάσταση.

Έψαχνε τρόπους να βγάζει λεφτά η 16χρονη

Όπως είχε επιβεβαιώσει στο Live News ο πατέρας της, η Λόρα ήθελε επίμονα να αποκτήσει δικά της έσοδα, ακόμη και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων, κάτι που όμως της είχε απαγορεύσει λόγω ηλικίας.

Ακόμα μία φίλη της κοπέλας αναφέρει στo Μega πως η 16χρονης έψαχνε συνεχώς τρόπους από τα 13 της χρόνια να βγάζει λεφτά ώστε να καταφέρει να φύγει από το σπίτι της.

«Στην πρώτη γυμνασίου διάβαζαν όλα τα παιδιά αγγλικά βιβλία. Όλα τα παιδιά τα ήθελαν και αυτή τα αγόραζε και με το που τα τελείωνε ή τα πούλαγε ή τα δάνειζε με λεφτά. Στην τάξη, επειδή δεν ήξερε ελληνικά, έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα, και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω».

