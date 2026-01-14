Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

Το τελευταίο στίγμα της ανήλικης

Newsbomb

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταφύγιο στην περιοχή του Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει η Λόρα, η ανήλικη από την Πάτρα που είναι εξαφανισμένη για 6η μέρα. Μαθητές την είδαν, το απόγευμα της Τετάρτης, να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας είναι στο σημείο και, μέσω καμερών και μαρτυριών, προσπαθεί να την εντοπίσει.

Την ίδια ώρα, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις περιοχές του Ζωγράφου και της πλατείας Βικτωρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκεται κοντά. Οι έρευνες συνεχίζονται σπιθαμή προς σπιθαμή.

Το τελευταίο στίγμα της ανήλικης

Τελευταίο στίγμα της ανήλικης ήταν στου Ζωγράφου. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να μπαίνει σε σούπερ μάρκετ, να ψωνίζει και, την ώρα που βγαίνει, τη συναντά ένας ανήλικος. Βγάζει το κινητό του και της δείχνει τη φωτογραφία της. Τη ρωτά «εσύ δεν είσαι;». Εκείνη κάτι απαντά στα αγγλικά και αρχίζει και τρέχει.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star εντόπισε το αγόρι που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λόρα. «Περιμέναμε να βγει, είχε ψωνίσει δύο τσάντες γεμάτες. Πήρε τυριά, πήρε κρέατα. Είχε βάλει και στο σακίδιό της κάποια πράγματα. Περιμέναμε 25 λεπτά και, με το που βγήκε, την ακολουθήσαμε εδώ, μέχρι τη Δάφνης, στην ανηφόρα. Τη σταμάτησε ο φίλος μου, της είπε τρεις φορές “κοπελιά, κοπελιά, κοπελιά”. Την τρίτη γύρισε. Του είπε “συγγνώμη, μιλάω αγγλικά”. Ο φίλος μου έβγαλε το κινητό του, έδειξε τη φωτογραφία που ήταν μόνη της και η κοπέλα έφυγε».

Να σημειωθεί πως στην ίδια γειτονιά εντοπίστηκε και πριν από ένα 24ωρο.

Ανήσυχοι οι συμμαθητές της

Μια επίσκεψη «αστραπή» έκανε χθες η μητέρα της Λόρας στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να βρει την κόρη της. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου με ταξί και, με τη φωτογραφία της Λόρας στα χέρια, ξεκίνησε να την αναζητά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Προσχεδιασμένη η εξαφάνιση της ανήλικης

Η 16χρονη Λόρα, όπως αποδεικνύεται από τις κινήσεις της, οργάνωνε εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να φύγει από το σπίτι της. Η κάθε της κίνηση ήταν μεθοδευμένη και οργανωμένη. Ένας από τους βασικούς της στόχους φαίνεται πως ήταν να σβήσει τα ψηφιακά της ίχνη, έτσι ώστε να μην καταφέρουν να την εντοπίσουν από το στίγμα του τηλεφώνου της.

H Λόρα, σύμφωνα και με μαρτυρίες φίλων της, σταδιακά έκλεινε τα social media της, το ένα μετά το άλλο. Μάλιστα, όταν έγινε γνωστή η εξαφάνισή της, πολλοί φίλοι της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω των social, όμως κάθε τους προσπάθεια έπεφτε στο κενό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στη διάθεσή της επτά e-mail, τα οποία πλέον είναι ανενεργά. Η αστυνομία προσπαθεί να ανακτήσει τους λογαριασμούς αυτούς, όχι μόνο για να διαπιστώσει αν είχε ενημερώσει κάποιον για το πού σκόπευε να πάει, αλλά κυρίως για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόσωπο που τη βοήθησε να μεθοδεύσει τόσο οργανωμένα την εξαφάνισή της.

H Λόρα έχει στη διάθεσή της κινητό τηλέφωνο. Μπορεί ο αριθμός του να είναι άγνωστος στις Αρχές, όμως ο σειριακός αριθμός της συσκευής είναι γνωστός και μπορεί να οδηγήσει την αστυνομία στην 16χρονη. Έτσι, μόλις η συσκευή συνδεθεί σε Wi-Fi, οι Αρχές μπορούν να «εντοπίσουν» το σήμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα φαίνεται να συνδέθηκε μία φορά σε Wi-Fi καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:06TRAVEL

Λίμνη Καϊάφα: Ένα ταξίδι ανάμεσα στον θρύλο και την ιαματική γαλήνη

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων τη δεκαετία του 60'

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανοίγουν την Πέμπτη την περιμετρική οδό οι αγρότες

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «πυρά» Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Θλιβερό να έχεις τον λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll»

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0: Με χατ-τρικ του Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου

22:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν – Γκιλφόιλ: «Ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις»

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

«Εφιαλτικό» βράδυ για τον Άρη στο Eurocup, «βαριά» ήττα και για το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup

22:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Ολυμπιακός 66-104: Ισοπέδωσε τη... μισή Παρτιζάν

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Βήμα πίσω για στρατιωτική δράση;

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Έως και 700 δισ. δολάρια είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι ΗΠΑ - Ο ρόλος της στο «Χρυσό Θόλο»

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από το Ιράν

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Θρίλερ με την σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε παραλία – Την Πέμπτη θα απαντηθεί εάν πρόκειται για τον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: LIVE η μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - «Θεμελιώδης διαφωνία»

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Βήμα πίσω για στρατιωτική δράση;

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «πυρά» Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Θλιβερό να έχεις τον λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll»

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έκαναν σόου την ιστορία του Τρωικού πολέμου - Βίντεο

18:40LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες με μισθό έως €1.004

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια και 16 χρόνια κάθειρξη σε 38χρονο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 13χρονης θετής του κόρης

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

18:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναδεικνύονται οι αρχαιολογικοί θησαυροί που κρύβονται στην αυλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ