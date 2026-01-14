Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

Καταφύγιο στην περιοχή του Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει η Λόρα, η ανήλικη από την Πάτρα που είναι εξαφανισμένη για 6η μέρα. Μαθητές την είδαν, το απόγευμα της Τετάρτης, να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας είναι στο σημείο και, μέσω καμερών και μαρτυριών, προσπαθεί να την εντοπίσει.

Την ίδια ώρα, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις περιοχές του Ζωγράφου και της πλατείας Βικτωρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκεται κοντά. Οι έρευνες συνεχίζονται σπιθαμή προς σπιθαμή.

Το τελευταίο στίγμα της ανήλικης

Τελευταίο στίγμα της ανήλικης ήταν στου Ζωγράφου. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να μπαίνει σε σούπερ μάρκετ, να ψωνίζει και, την ώρα που βγαίνει, τη συναντά ένας ανήλικος. Βγάζει το κινητό του και της δείχνει τη φωτογραφία της. Τη ρωτά «εσύ δεν είσαι;». Εκείνη κάτι απαντά στα αγγλικά και αρχίζει και τρέχει.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star εντόπισε το αγόρι που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λόρα. «Περιμέναμε να βγει, είχε ψωνίσει δύο τσάντες γεμάτες. Πήρε τυριά, πήρε κρέατα. Είχε βάλει και στο σακίδιό της κάποια πράγματα. Περιμέναμε 25 λεπτά και, με το που βγήκε, την ακολουθήσαμε εδώ, μέχρι τη Δάφνης, στην ανηφόρα. Τη σταμάτησε ο φίλος μου, της είπε τρεις φορές “κοπελιά, κοπελιά, κοπελιά”. Την τρίτη γύρισε. Του είπε “συγγνώμη, μιλάω αγγλικά”. Ο φίλος μου έβγαλε το κινητό του, έδειξε τη φωτογραφία που ήταν μόνη της και η κοπέλα έφυγε».

Να σημειωθεί πως στην ίδια γειτονιά εντοπίστηκε και πριν από ένα 24ωρο.

Ανήσυχοι οι συμμαθητές της

Μια επίσκεψη «αστραπή» έκανε χθες η μητέρα της Λόρας στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να βρει την κόρη της. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου με ταξί και, με τη φωτογραφία της Λόρας στα χέρια, ξεκίνησε να την αναζητά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Προσχεδιασμένη η εξαφάνιση της ανήλικης

Η 16χρονη Λόρα, όπως αποδεικνύεται από τις κινήσεις της, οργάνωνε εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να φύγει από το σπίτι της. Η κάθε της κίνηση ήταν μεθοδευμένη και οργανωμένη. Ένας από τους βασικούς της στόχους φαίνεται πως ήταν να σβήσει τα ψηφιακά της ίχνη, έτσι ώστε να μην καταφέρουν να την εντοπίσουν από το στίγμα του τηλεφώνου της.

H Λόρα, σύμφωνα και με μαρτυρίες φίλων της, σταδιακά έκλεινε τα social media της, το ένα μετά το άλλο. Μάλιστα, όταν έγινε γνωστή η εξαφάνισή της, πολλοί φίλοι της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω των social, όμως κάθε τους προσπάθεια έπεφτε στο κενό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στη διάθεσή της επτά e-mail, τα οποία πλέον είναι ανενεργά. Η αστυνομία προσπαθεί να ανακτήσει τους λογαριασμούς αυτούς, όχι μόνο για να διαπιστώσει αν είχε ενημερώσει κάποιον για το πού σκόπευε να πάει, αλλά κυρίως για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόσωπο που τη βοήθησε να μεθοδεύσει τόσο οργανωμένα την εξαφάνισή της.

H Λόρα έχει στη διάθεσή της κινητό τηλέφωνο. Μπορεί ο αριθμός του να είναι άγνωστος στις Αρχές, όμως ο σειριακός αριθμός της συσκευής είναι γνωστός και μπορεί να οδηγήσει την αστυνομία στην 16χρονη. Έτσι, μόλις η συσκευή συνδεθεί σε Wi-Fi, οι Αρχές μπορούν να «εντοπίσουν» το σήμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα φαίνεται να συνδέθηκε μία φορά σε Wi-Fi καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή.