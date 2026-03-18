Πρόσω ολοταχώς για ψυχαγωγία! Τα κανάλια αλλάζουν ρότα

Τα στελέχη αρχίζουν να επενδύουν πολύ σε ψυχαγωγικά φορμάτ…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πρόσω ολοταχώς για ψυχαγωγία! Τα κανάλια αλλάζουν ρότα
Στροφή στην ψυχαγωγία φαίνεται ότι κάνουν τα περισσότερα κανάλια, σε απογευματινή και βραδινή ζώνη «βλέποντας» ότι το κοινό έχει ανάγκη να περνά καλά στην τηλεόραση. Τα σταθερά νούμερα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έχει δηλώσει ταγμένος στο ψυχαγωγικό κομμάτι, η σαρωτική τηλεθέαση κωμικών σειρών όπως είναι «Το σόι σου» και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», η επιτυχία του «MasterChef», αλλά και των τηλεπαιχνιδιών όπως του «Deal» και του «Τροχού της τύχης», στρέφουν το ενδιαφέρον των στελεχών αλλού.

Έτσι, ακολουθώντας το ρητό «κάλιο αργά παρά ποτέ», το προσεχές διάστημα θα δούμε αμιγώς ψυχαγωγικά πρότζεκτ και σίριαλ να βγαίνουν στον αέρα, ενώ αναμένεται η εν λόγω αλλαγή να κορυφωθεί στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.

Χαρακτηριστικά, στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 21 Μαρτίου, έρχεται το «Moments». Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Το νέο σόου φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειρίες που τους διαμόρφωσαν.

Λίγες ημέρες μετά, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17.15, κάνει πρεμιέρα στο κανάλι του Αμαρουσίου το «Κάτι ψήνεται». Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στυλ, παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

Για τον ΑΝΤ1, οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, κάνουν πρεμιέρα τη Μ. Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου. «Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι και θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά -και τη ζωή- χρειάζεσαι δυνάμεις ΣΟΥΠΕΡ ήρωα», αναφέρεται στην ανακοίνωση για το σίριαλ με τον Γιάννη Μπέζο.

Η λίστα με τα νέα ψυχαγωγικά φορμάτ του ΑΝΤ1, για φέτος, θα ολοκληρωθεί με το «Your Face Sounds Familiar». Το φορμάτ θα προβάλλεται την Κυριακή, με επικρατέστερο παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Μέμος Μπεγνής, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά και η καλλιτέχνης Idra Kayne, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθούν στο «Your Face Sounds Familiar» ως συμμετέχοντες. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Κρίστοφερ Ηλία.

Στο STAR αναμένεται το τηλεπαιχνίδι «To Club του 1%» με τον μοναδικό Πέτρο Πολυχρονίδη. Το game show προορίζεται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ σύμφωνα με τους κανόνες «σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου»!

Να σημειωθεί ότι και το MEGA βρίσκεται στο ίδιο μονοπάτι, αποφασίζοντας πρόσφατα να ρίξει στην αρένα του Σαββάτου τις επιθεωρήσεις του Μάρκου Σεφερλή.

