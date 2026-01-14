Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης: «Την είδαμε σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου»
Δύο 16χρονοι ισχυρίζονται πως είδαν την ανήλικη σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου να ψωνίζει κρέας και γαλακτοκομικά
Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και όλα δείχνουν πως η ανήλικη βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου. Δύο νέες μαρτυρίες από δύο 16χρονους υποστηρίζουν πως η Λόρα εθεάθη σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει.
Ο ένας 16χρονος εκ των δύο μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega είπε: «Την είδαμε σε σούπερ μάρκετ και ο φίλος μου μού είπε “αυτή κάτι μου θυμίζει”». Στη συνέχεια είπε πως αναζήτησαν στο κινητό τη φυσιογνωμία της. «Κατάλαβα ότι είναι η κοπέλα που αγνοείται». Πρόσθεσε πως την είδε να αγοράζει κρέας και γαλακτοκομικά. «Περιμέναμε ένα 20λεπτο απ’ έξω και την ακολουθήσαμε πιο πάνω στου Ζωγράφου. Ο φίλος μου της φώναξε τρεις φορές, του απάντησε την τρίτη και του είπε “sorry, I speak English”». Αναφορικά με το τι φορούσε η ανήλικη, είπε πως την είδε να φορά ένα μάλλινο γιλέκο. Τέλος, ανέφερε πως δεν φορούσε κουκούλα και δεν φαινόταν φοβισμένη.
Οι δύο 16χρονοι ενημέρωσαν σχετικά την αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να ερευνά την υπόθεση της εξαφάνισης της ανήλικης, εστιάζοντας στην περιοχή του Ζωγράφου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η ανήλικη δείχνει να βρίσκεται σ’ αυτήν την περιοχή, όπως τίποτα δεν αποδεικνύει πως δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.