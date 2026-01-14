Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης: «Την είδαμε σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου»

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και όλα δείχνουν πως η ανήλικη βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου. Δύο νέες μαρτυρίες από δύο 16χρονους υποστηρίζουν πως η Λόρα εθεάθη σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει.

Ο ένας 16χρονος εκ των δύο μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega είπε: «Την είδαμε σε σούπερ μάρκετ και ο φίλος μου μού είπε “αυτή κάτι μου θυμίζει”». Στη συνέχεια είπε πως αναζήτησαν στο κινητό τη φυσιογνωμία της. «Κατάλαβα ότι είναι η κοπέλα που αγνοείται». Πρόσθεσε πως την είδε να αγοράζει κρέας και γαλακτοκομικά. «Περιμέναμε ένα 20λεπτο απ’ έξω και την ακολουθήσαμε πιο πάνω στου Ζωγράφου. Ο φίλος μου της φώναξε τρεις φορές, του απάντησε την τρίτη και του είπε “sorry, I speak English”». Αναφορικά με το τι φορούσε η ανήλικη, είπε πως την είδε να φορά ένα μάλλινο γιλέκο. Τέλος, ανέφερε πως δεν φορούσε κουκούλα και δεν φαινόταν φοβισμένη.

Οι δύο 16χρονοι ενημέρωσαν σχετικά την αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να ερευνά την υπόθεση της εξαφάνισης της ανήλικης, εστιάζοντας στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η ανήλικη δείχνει να βρίσκεται σ’ αυτήν την περιοχή, όπως τίποτα δεν αποδεικνύει πως δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

