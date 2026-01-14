Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

Η Λόρα γνώρισε κάποιον άνδρα σε εφαρμογή γνωριμιών και έκτοτε σκόπευε να τον συναντήσει στην Αθήνα, κατέθεσαν φίλες της στην Ασφάλεια Πατρών, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr.

Οι μαρτυρίες των φίλων της από την Πάτρα αξιολογούνται ως εξαιρετικά σημαντικές από την αστυνομία και ελέγχονται διεξοδικά. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες μάλιστα για τη συμπεριφορά της κοπέλας τόσο το τελευταίο διάστημα πριν εξαφανιστεί όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα, «συμφωνούν» με το σενάριο αυτό - να σχεδίασε, δηλαδή, τη φυγή της από την οικογένειά της, με συγκεκριμένο προορισμό, ένα μέρος όπου φιλοξενείται από το πρόσωπο που γνώρισε μέσω της εφαρμογής.

Η 16χρονη εξαφανίστηκε από την Πάτρα, όπου έμενε με την οικογένειά της, στις 8 Ιανουαρίου. Όπως έχει γίνει γνωστό έως σήμερα, με ταξί μετέβη στην Αθήνα, όπου εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Χθες Τρίτη, το απόγευμα, φαίνεται πως εθεάθη στην περιοχή του Ζωγράφου, όπως ανέφεραν στην αστυνομία ανήλικοι μαθητές. Οι νεαροί την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα έτρεξε μακριά τους κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι και προφανώς οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν το σενάριο αυτό.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι Αρχές εντόπισαν το wifi του κινητού της ανοιχτό σήμερα Τετάρτη στην Ομόνοια, όπως και χθες το βράδυ. Το γεγονός ερμηνεύεται πως εκεί πηγαίνει καθώς υπάρχουν αρκετά ενεχυροδανειστήρια και πιθανώς πουλάει κοσμήματα για χρήματα.

Διαβάστε επίσης