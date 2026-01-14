Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης Λόρα, με τα νέα στοιχεία να γεννούν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντούν.

Όπως προκύπτει από ντοκουμέντα που φέρνει στο φως το Newsbomb η ανήλικη καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει σε μίνι μάρκετ κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, φορώντας καπέλο τζόκεϊ και κουκούλα, προσπαθώντας εμφανώς να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Έχει μόλις φτάσει στην Αθήνα με ταξί.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πετάξει την τσάντα της σε σημείο κοντά στο νοσοκομείο.

Επίσης η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο και στην Αθήνα για να πουλήσει κοσμήματα αναζητώντας χρήματα. Η αστυνομία εχει στα χέρια της βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει στην επιχείρηση και προχώρα στη συναλλαγή. Αυτό γίνεται μόλις 2 ημέρες αφότου φτάνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις 10 Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, τα ίχνη της χάνονται ξανά.

Αξιωματικοί της Ασφάλειας εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανήλικη δεν δρα μόνη της.

Ένα παιδί χωρίς γνώση της Αθήνας, χωρίς σταθερό κατάλυμα και χωρίς υποστήριξη, δύσκολα θα μπορούσε:

να μετακινείται οργανωμένα

να αλλάζει ρούχα και εμφάνιση

να εξαφανίζει προσωπικά αντικείμενα

και να εντοπίζει ενεχυροδανειστήρια

Η υπόθεση ότι ενήλικας την καθοδηγεί εξετάζεται σοβαρά. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ακόμη πού διαμένει, αν έχει πρόσβαση σε ασφαλές καταφύγιο ή αν μετακινείται συνεχώς για να αποφύγει τον εντοπισμό.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση δεν θυμίζει απλή εξαφάνιση. Κάποιος -ή κάποιοι φαίνεται να βρίσκονται στο παρασκήνιο. Και όσο η Λόρα παραμένει άφαντη, το ερώτημα γίνεται όλο και πιο σκοτεινό: Ποιος τη βοηθά να σβήσει τα ίχνη της;

