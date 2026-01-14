Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

Η αστυνομία εχει στα χέρια της βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει στο ενεχυροδανειστήριο και προχώρα στη συναλλαγή

Κατερίνα Ρίστα

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης Λόρα, με τα νέα στοιχεία να γεννούν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντούν.

Όπως προκύπτει από ντοκουμέντα που φέρνει στο φως το Newsbomb η ανήλικη καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει σε μίνι μάρκετ κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, φορώντας καπέλο τζόκεϊ και κουκούλα, προσπαθώντας εμφανώς να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Έχει μόλις φτάσει στην Αθήνα με ταξί.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πετάξει την τσάντα της σε σημείο κοντά στο νοσοκομείο.

Επίσης η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο και στην Αθήνα για να πουλήσει κοσμήματα αναζητώντας χρήματα. Η αστυνομία εχει στα χέρια της βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει στην επιχείρηση και προχώρα στη συναλλαγή. Αυτό γίνεται μόλις 2 ημέρες αφότου φτάνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις 10 Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, τα ίχνη της χάνονται ξανά.

Αξιωματικοί της Ασφάλειας εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανήλικη δεν δρα μόνη της.
Ένα παιδί χωρίς γνώση της Αθήνας, χωρίς σταθερό κατάλυμα και χωρίς υποστήριξη, δύσκολα θα μπορούσε:

  • να μετακινείται οργανωμένα
  • να αλλάζει ρούχα και εμφάνιση
  • να εξαφανίζει προσωπικά αντικείμενα
  • και να εντοπίζει ενεχυροδανειστήρια

Η υπόθεση ότι ενήλικας την καθοδηγεί εξετάζεται σοβαρά. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ακόμη πού διαμένει, αν έχει πρόσβαση σε ασφαλές καταφύγιο ή αν μετακινείται συνεχώς για να αποφύγει τον εντοπισμό.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση δεν θυμίζει απλή εξαφάνιση. Κάποιος -ή κάποιοι φαίνεται να βρίσκονται στο παρασκήνιο. Και όσο η Λόρα παραμένει άφαντη, το ερώτημα γίνεται όλο και πιο σκοτεινό: Ποιος τη βοηθά να σβήσει τα ίχνη της;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά τρόφιμα με το... καλημέρα του 2026

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Φανάρι – Μόσχα: Νέο «σχίσμα» στην Ορθοδοξία - Η κόντρα για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πότε θα επιστρέψουν τα χιόνια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα απειλούν οι σκληροί των μπλόκων - «Δεν εκβιαζόμαστε» διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προπαγάνδα τηλεοπτικών «ομολογιών» και προετοιμασίες εκτελέσεων – Ο Τραμπ καλεί σε συνέχιση των διαδηλώσεων – «Επίθεση» των μουλάδων σε ΗΠΑ και Ισραήλ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα λόγω της απεργίας των αυτοκινητιστών

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Ιανουρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή για λίγο ακόμα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο μουσικός Τζον Φορτέ – Ο άνθρωπος πίσω από τον ήχο των Fugees και στενός συνεργάτης της Λόριν Χιλ

03:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με… ακατάλληλη χειρονομία απάντησε ο Τραμπ σε λεκτική επίθεση εργαζομένου σε εργοστάσιο

03:14ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ιράν κατηγορεί τον Τραμπ για υποκίνηση βίας και απειλή της εθνικής του ασφάλειας

02:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Η Ευρώπη θα εκδώσει νέες οδηγίες για την τιμολόγηση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το Ιράν απαγχονίσει διαδηλωτές

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Κλειστή η Λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης και στα δύο ρεύματα λόγω έργων

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ