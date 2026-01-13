Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την άφιξή της στου Ζωγράφου

Διανύοντας την έκτη μέρα της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας ολοένα και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν τις τελευταίες της κινήσεις.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega καταγράφεται η 16χρονη φορώντας μπουφάν και κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο να έχει φτάσει στην Αθήνα από την Πάτρα, στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας. Κοντοστέκεται και φαίνεται να αναζητά κάτι στο κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, βάζει μπρος για τον προορισμό της.

Παράλληλα, η 16χρονη είχε έρθει στην Αθήνα με ταξί, πληρώνοντας το ποσό των 320 ευρώ για το αντίτιμο της διαδρομής. Μόλις κατέβηκε από το ταξί κατευθύνθηκε μέσα σε στοά. Η ημέρα που έφτασε στην Αθήνα ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία μετά τις διακοπές των εορτών. Ειδικότερα, η 16χρονη έφυγε για να πάει στο σχολείο, ωστόσο αντ' αυτού μεταφέρθηκε στην Αθήνα με ταξί. Η ίδια έδωσε την ακριβή διεύθυνση του προορισμού της στον οδηγό, πράγμα που σημαίνει ότι γνώριζε πού ήθελε να πάει.

Ο οδηγός ταξί, ο κύριος Νίκος Λιβάνης, που άφησε τη 16χρονη στην Αθήνα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega είπε πως η ανήλικη δεν τον ρώτησε για το κόστος της διαδρομής. «Δεν είχε καμία επαφή με τα λεφτά. Μου τα έδωσε σαν μασούρι. Έλειπαν λίγα, μου τα έδωσε κι αυτά και μετά κατέβηκε».

Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής η 16χρονη, σύμφωνα με τον οδηγό, δεν είπε κουβέντα. «Έβγαλε μόνο τα καλλυντικά της και βαφόταν». Συμπλήρωσε πως την άφησε δύο φανάρια πριν τον προορισμό της.

Ο ίδιος είπε επίσης πως η 16χρονη ήταν πολύ ήρεμη και ήσυχη καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής. «Δεν έδειχνε να ανησυχεί για κάτι». Ερωτηθείς γιατί μετέφερε μία ανήλικη σε μία τόσο μεγάλη διαδρομή, ο οδηγός ταξί απάντησε πως «δεν μπορώ να ζητήσω ταυτότητα. Την πέρασα για φοιτήτρια και υπέθεσα απλώς πως ήθελε να πάει στην Αθήνα».

Το ηχητικό ντοκουμέντο με τη 16χρονη να «κλείνει» το ταξί για την Αθήνα

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega δημοσίευσε το ηχητικό ντοκουμέντο, κατά το οποίο η 16χρονη «έκλεισε» το ταξί για να τη μεταφέρει στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, η ανήλικη όρισε συνάντηση με το ταξί σε ένα καφέ και γνωστοποίησε τον προορισμό της που ήταν η Αθήνα.

Γεια σας

Γεια σας, παρακαλώ;

Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη 08:00 το πρωί.

Πού να έρθει;

Για Κολιός Ρίο και να πάει Αθήνα.

Όταν λέτε Κολιός Ρίο, τι εννοείτε, το μίνι μάρκετ;

Είναι ένα καφέ Κολιός Ρίο, είναι ένα καφέ.

Στον Καστελλόκαμπο.

Ναι.

Ο φούρνος καφέ που είναι κάτω από τις γραμμές τρένου, αυτό δεν λέτε;

Στο σχολείο του Ρίου;

Για μισό λεπτό.

