Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

Το κουβάρι της μυστηριώδους εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας «ξετυλίγουν» σιγά σιγά οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άνδρες από την Ασφάλεια Πάτρας εντόπισαν την 16χρονη να κινείται επί της Λεωφόρου Θηβών.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών σαρώνουν τις κάμερες στην Αθήνα προσπαθώντας να ακολουθήσουν το δρομολόγιο της 16χρονης Λόρας μέχρι να φτάσουν στον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μέχρι στιγμής την έχουν εντοπίσει σε Γουδί, Μέγαρο και Θηβών.

Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο να έχει δοσοληψία με την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα πριν το παιδί εξαφανιστεί.

Όπως ισχυρίζεται στις Αρχές αγόρασε από τη 16χρονη ένα παλιό κινητό τηλέφωνο αντί 210 ευρώ και η συνομιλία τους έγινε μέσα από τα social media καθώς είδε την αγγελία πώλησης της συσκευής, την οποία φέρεται να του πούλησε το εξαφανισμένο κορίτσι.

Όσο για το δεύτερο ανήλικο κορίτσι που ήταν μαζί με τον άνδρα ήταν η κόρη του.

Ο άνδρας είναι 58 ετών ενώ δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν ποτέ τις Αρχές.

