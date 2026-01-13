Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου 

Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί ήταν αμίλητη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής βαφόταν

Κατερίνα Ρίστα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή που φθάνει το ταξί με την ανήλικη, εκείνη αποβιβάζεται και συνεχίζει πεζή την πορεία της. Ακολουθώντας τις κάμερες θα προσπαθήσουν να φτάσουν στα ίχνη της και να διαπιστώσουν για ποιο λόγο ήρθε στην Αθήνα και γιατί ήθελε να εξαφανιστεί.

Λίγο πριν φύγει από την Πάτρα, στις 7.38 το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης, η Λόρα είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με έναν ηλικιωμένο στην οδό Σώμερσετ στο Ρίο, λίγα μόλις μέτρα από το σχολείο της. Το παιδί φαίνεται να φορά κουκούλα, ενώ ο άνδρας έχει σκύψει μπροστά. Οι εικόνες προκαλούν προβληματισμό, καθώς ο ηλικιωμένος φαίνεται να μετρά χρήματα, δίνοντας την εντύπωση μιας πιθανής συναλλαγής.

Η αστυνομία αναζητά τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος παραμένει άγνωστος στην οικογένεια της 16χρονης. Οι Αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν μέσω της πινακίδας του αυτοκινήτου του.

Λίγα λεπτά μετά τη συνάντηση, η Λόρα επιβιβάζεται σε ταξί που είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα και ταξιδεύει από την Πάτρα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον οδηγό ήταν αμίλητη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής βαφόταν.

Η εξαφάνιση δεν ήταν αυθόρμητη

Οι έρευνες αποκαλύπτουν πως η εξαφάνιση δεν ήταν αυθόρμητη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Λόρα είχε πουλήσει κοσμήματά της σε ενεχυροδανειστήριο, είχε αγοράσει δεύτερο κινητό τηλέφωνο από συμμαθήτριά της και το ίδιο πρωί της εξαφάνισης διέγραψε όλα τα προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, πήρε τη σχολική της τσάντα και έφυγε από το σπίτι προσποιούμενη ότι πηγαίνει για μάθημα. Μαθητές την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, όμως ποτέ δεν έφτασε στη σχολική αίθουσα.

Από το δωμάτιό της Λόρας λείπει το διαβατήριό της, οι Αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο ο μυστηριώδης άνδρας να της προμήθευσε πλαστά έγγραφα, προκειμένου να ταξιδέψει στο εξωτερικό – σενάριο που παραμένει ανοιχτό.

Σύμφωνα με κατάθεση συμμαθήτριάς της, η Λόρα της είχε εκμυστηρευτεί πως έχει έναν αδερφό στη Γερμανία, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ήθελε να αναζητήσει.

Οικογένεια, φίλοι και συγγενείς απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μιλήσει, ενώ ζητούν από τη Λόρα – αν τους ακούει – να επιστρέψει σπίτι.
Το θρίλερ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τον άγνωστο άνδρα και τις τελευταίες κινήσεις της ανήλικης να αποτελούν τα κομμάτια ενός παζλ που ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί.

