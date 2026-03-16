Αυστραλία: Πυροσβέστες υποδέχθηκαν το αεροπλάνο λόγω καπνού από ηλεκτρονικό τσιγάρο στην καμπίνα

Snapshot Πτήση της Virgin Australia από Μπρίσμπεϊν προς Μελβούρνη κήρυξε κατάσταση «pan» λόγω καπνού στην καμπίνα που προήλθε από ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι πυροσβέστες υποδέχθηκαν το αεροπλάνο ως προληπτικό μέτρο για την αφαίρεση της συσκευής.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν μπαταρίες λιθίου που μπορούν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη σε περίπτωση βλάβης.

Στιγμές αναστάτωσης έζησαν επιβάτες πτήσης της Virgin Australia από το Μπρίσμπεϊν προς τη Μελβούρνη, αφού το αεροπλανο υποδέχθηκαν πυροσβέστες, έπειτα από συναγερμό στην καμπίνα για καπνό, ο οποίος αποδείχθηκε πως προερχόταν από ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Μεγάλη αναστάτωση στην καμπίνα

Η πτήση VA 328 προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, αφού ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο «ενεργοποιήθηκε» στην καμπίνα λίγο πριν την προσγείωση, περίπου στις 4 το απόγευμα της Κυριακής στη Μελβούρνη, σύμφωνα με το αεροδρόμιο της Μελβούρνης, το οποίο επικαλείται ο Guardian.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας επιβάτης ειδοποίησε το πλήρωμα όταν παρατηρήθηκαν ατμοί και καπνός να βγαίνουν από τη συσκευή. Το πλήρωμα ξεκίνησε αμέσως τις διαδικασίες για τον περιορισμό της συσκευής.

Πυροσβέστες υποδέχθηκαν το αεροσκάφος

Οι πιλότοι του Boeing 737 είχαν κηρύξει κατάσταση «pan», όπως ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Μελβούρνης. Οι κλήσεις «pan» χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν μια κατάσταση λιγότερο επείγουσα από το «mayday», η οποία όμως απαιτεί την ταχεία προσγείωση του αεροσκάφους.

Οι πυροσβέστες ακολούθησαν το αεροσκάφος μέχρι την πύλη ως προληπτικό μέτρο και αφαίρεσαν τη συσκευή.

Ένας εκπρόσωπος της Virgin Australia δήλωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας αποτελεί «υψηλότερη προτεραιότητα, και ευχαριστούμε το πλήρωμά μας για την άμεση αντίδρασή του στην εξουδετέρωση της συσκευής».

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν μικρές μπαταρίες λιθίου που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά όταν υποστούν ζημιά ή υπερθερμανθούν, ένα φαινόμενο γνωστό ως «θερμική ανεξέλεγκτη αντίδραση».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Virgin Australia, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμίσματος θεωρούνται φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και πρέπει να μεταφέρονται αποκλειστικά στις χειραποσκευές.

Τον Ιούλιο, μια εξωτερική μπαταρία πυροδοτήθηκε μέσα σε ένα σακίδιο που βρισκόταν σε ντουλάπι αποσκευών πάνω από τα καθίσματα, κατά τη διάρκεια πτήσης της Virgin Australia από το Σίδνεϊ προς το Χόμπαρτ. Το περιστατικό αυτό οδήγησε σε αλλαγή της πολιτικής ασφαλείας της αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με την οποία οι εξωτερικές μπαταρίες μπορούν πλέον να μεταφέρονται μόνο στην τσέπη του καθίσματος, κάτω από το μπροστινό κάθισμα ή στα χέρια των επιβατών.

Είναι γνωστό ότι όλα τα αεροσκάφη της Virgin διαθέτουν εξοπλισμό για την καταστολή ζημιών από πυρκαγιά που προκαλούνται από μπαταρίες λιθίου σε κατάσταση θερμικής ανεξέλεγκτης αντίδρασης.

Ο Δρ Άνταμ Μπεστ, ο οποίος ειδικεύεται στις προηγμένες τεχνολογίες μπαταριών λιθίου στο CSIRO, δήλωσε ότι οι μπαταρίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι πολύ πιο επιρρεπείς σε βλάβες από αυτές των φορητών φορτιστών.

«Η ποιότητα των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συσκευές είναι συνήθως πολύ χειρότερη από αυτή που παρατηρούμε στους φορητούς φορτιστές», είπε, δεδομένου ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν σχεδιαστεί ως προϊόντα μίας χρήσης.

Πολλά ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που «απενεργοποιούν» τη συσκευή σε περίπτωση βλάβης και κατασκευάζονται σε εργοστάσια που δεν υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς, ανέφερε. Ενώ πολλά ηλεκτρονικά τσιγάρα ενεργοποιούνται με την εισπνοή, ορισμένα διαθέτουν διακόπτη τροφοδοσίας που μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Οποιοδήποτε ελάττωμα στη συσκευή, είτε από προηγούμενη βλάβη είτε από τη διαδικασία κατασκευής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε στιγμιαία υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιά, έκλυση τοξικών αερίων ή, στη χειρότερη περίπτωση, έκρηξη, είπε.

Διαβάστε επίσης