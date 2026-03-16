Ξανά στο δικαστήριο ο Σαρκοζί: Εκδικάζεται η έφεσή του για την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη

Ξεκίνησε η έφεση κατά του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί κατά της καταδίκης του για συνωμοσία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ξανά στο δικαστήριο ο Σαρκοζί: Εκδικάζεται η έφεσή του για την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη

O Νικολά Σαρκοζί  χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι η οποία τον συνοδεύει στην φυλακή

  • Ο Νικολά Σαρκοζί ασκεί έφεση κατά της πενταετούς φυλάκισής του για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη.
  • Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για το ρόλο του στην απόπειρα λήψης χρημάτων από τη λιβυκή κυβέρνηση του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.
  • Οι δικαστές δεν βρήκαν αποδείξεις για άμεση συμφωνία μεταξύ Σαρκοζί και Καντάφι ή για άμεση χρηματοδότηση της εκστρατείας, αλλά τον έκριναν ένοχο για εγκληματική συνωμοσία.
  • Ο Σαρκοζί ήταν ο πρώτος μεταπολεμικός Γάλλος πρόεδρος που φυλακίστηκε, αν και αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική εποπτεία μετά από τρεις εβδομάδες.
  • Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνισαν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα (16/3) ενώπιον δικαστηρίου για να ασκήσει έφεση ενάντια στην καταδίκη του για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με απόπειρες απόκτησης κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη, για την οποία καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση πέρυσι.

Ο Σαρκοζί ήταν ο πρώτο πρόεδρος της μεταπολεμικής Γαλλίας που φυλακίστηκε - μια εκπληκτική πτώση για έναν άνθρωπο που ηγήθηκε της χώρας από το 2007 έως το 2012. Φυλακίστηκε τον Οκτώβριο στις φυλακές La Sante στο Παρίσι και αφέθηκε ελεύθερος τρεις εβδομάδες αργότερα, αφού ένα δικαστήριο συμφώνησε να τον αφήσει ελεύθερο υπό δικαστική εποπτεία, η οποία περιελάμβανε απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία.

Καταδικάστηκε μετά από χρόνια νομικών μαχών μετά από καταγγελλίες ότι για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2007 αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του εκλιπόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι. Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται σταθερά την ενοχή του, κατηγορήθηκε ότι έκανε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί έκανε μια τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που εστάλησαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, ακόμη και αν ο χρόνος ήταν «συμβατός» και οι διαδρομές από τις οποίες πέρασαν τα χρήματα ήταν «πολύ αδιαφανείς». Ωστόσο, ανέφεραν ότι ο Σαρκοζί ήταν ένοχος για εγκληματική συνωμοσία μεταξύ 2005 και 2007, επειδή επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να λάβουν χρηματοδότηση για την προεκλογική τους εκστρατεία.

«Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι απλώς θέμα ακεραιότητας: είναι προϋπόθεση για την προστασία του κράτους δικαίου και τη διατήρηση αποτελεσματικής δημοκρατίας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Sherpa, Anticor και Transparency International France. Ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Κριστόφ Ινγκρέιν, δήλωσε ότι δεν έχει κανένα σχόλιο πριν από την έναρξη της δίκης της έφεσης.

