Νικολά Σαρκοζί: Απειλές «doxing» κατά της Κάρλα και της 14χρονης κόρης της Τζούλια - Μία σύλληψη

Τέλος πήρε η αγωνία για την οικογένεια Σαρκοζί μετά τη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος απειλούσε την Κάρλα Μπρούνι και η 14χρονη κόρη της, Τζούλια.

Ο νεαρός, ήδη γνώριμος της αστυνομίας, τον περασμένο Δεκέμβριο φέρεται να τηλεφώνησε στη σύζυγο του πρώην προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, ισχυριζόμενος ότι θα διαρρεύσει προσωπικές πληροφορίες των δύο γυναικών στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που οδήγησε στην υποβολή καταγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, ο 27χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για «Doxing», ένας όρος που ορίζει την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο για κακόβουλους σκοπούς.

Την περίοδο των απειλών, ο Νικολά Σαρκοζί βρισκόταν σε λογοτεχνική περιοδεία στη χώρα μετά τη φυλάκισή του στη φυλακή Santé στο Παρίσι.

Την υπόθεση ανέλαβε η Ταξιαρχία για την Καταστολή του Εγκλήματος κατά Προσώπων (BRDP), μια εξειδικευμένης υπηρεσίας της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού, και κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον ύποπτο μέσα στο διαμέρισμά του.