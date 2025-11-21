Σαρκοζί: Πώς πέρασε τις 20 ημέρες στη φυλακή - Δημοσιεύει το «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

Έπειτα από τρεις εβδομάδες στη φυλακή - Η μακρά ιστορία της λογοτεχνίας των φυλακών αποκτά ένα νέο κεφάλαιο

Σαρκοζί: Πώς πέρασε τις 20 ημέρες στη φυλακή - Δημοσιεύει το «Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που πέρασε τρεις εβδομάδες στη φυλακή La Santé, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός βιβλίου για την εμπειρία του πίσω από τα κάγκελα. Το έργο με τίτλο «Ημερολόγιο ενός Κρατούμενου» θα κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Fayard και θα έχει 216 σελίδες, με τιμή 20,90 ευρώ.

Ο 70χρονος Σαρκοζί περιέγραψε στο X (πρώην Twitter) πως «στη φυλακή καλλιεργείται η εσωτερική ζωή, όπως στην έρημο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι του έλειψε η ησυχία, ενώ η καθημερινότητα στον χώρο ήταν γεμάτη θόρυβο. Φαίνεται πως η συγγραφή υπήρξε για τον πρώην πρόεδρο τρόπος αντιμετώπισης της πλήξης.

Προετοιμασμένος για την παραμονή του στη φυλακή, ο Σαρκοζί είχε συμβουλευτεί τον δικηγόρο του να πάρει ζεστά ρούχα και ωτοασπίδες, καθώς οι συνθήκες συχνά είναι κρύες και θορυβώδεις. Μάλιστα, πριν καν εισέλθει στη φυλακή είχε ανακοινώσει πως σκοπεύει να γράψει βιβλίο κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι δικαστές έκριναν ότι στενοί συνεργάτες του είχαν διαπραγματευτεί με τις λιβυκές αρχές για τη συγκέντρωση χρημάτων. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, διατάχθηκε άμεση εκτέλεση της ποινής.

Η σύλληψη και κράτηση του πρώην προέδρου στις 21 Οκτωβρίου είχε προκαλέσει έντονη εθνική και διεθνή αίσθηση. Ο Σαρκοζί πέρασε 20 ημέρες σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαφή με άλλους κρατούμενους, υπό συνεχή παρακολούθηση δύο επιπλέον φρουρών. Το Εφετείο του Παρισιού ενέκρινε τελικά αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης, απαγορεύοντάς του ωστόσο να επικοινωνεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γεράλντ Ναρμανίν και να ταξιδέψει εκτός Γαλλίας. Το εφετειακό δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση τον Μάρτιο, ενώ μέχρι τότε ισχύει γι’ αυτόν η αρχή της αθωότητας.

Παράλληλα, στις 26 Νοεμβρίου αναμένεται απόφαση για άλλη υπόθεση που αφορά τη διαχείριση της προεκλογικής εκστρατείας του 2012, με πιθανή επιβολή πρόσθετης ποινής ενός έτους, εκ των οποίων έξι μήνες με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ο Σαρκοζί είχε χαρακτηρίσει τη φυλάκισή του «πολύ σκληρή και επίπονη» και «εφιάλτη». Ο πρώην πρόεδρος εμπλέκεται σε πολλές δικαστικές υποθέσεις και είχε ήδη καταδικαστεί το 2024 για δωροδοκία δικαστών, υποχρεούμενος σε χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης για αρκετούς μήνες, την οποία τελικά απελευθερώθηκε πρόωρα λόγω ηλικίας.

