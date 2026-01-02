Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής

Ο Ποσειδώνας πήρε το όνομά του από τον θεό της θάλασσας και το χρώμα του μοιάζει με ωκεανό μελαγχολίας

Δημήτρης Δρίζος

Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο απέραντο θέατρο του Ηλιακού Συστήματος, εκεί όπου το φως του Ήλιου χάνεται μέσα σε σφαίρες φωτιάς και πάγου, υπάρχει ένας απομακρυσμένος κόσμος βυθισμένος σε βαθύ μπλε. Ο Ποσειδώνας, ο όγδοος και πιο μακρινός πλανήτης από το άστρο μας, στέκει σαν παγωμένο σύνορο, εκεί όπου η βαρύτητα εξακολουθεί να ορίζει τους νόμους της.

Ο Ποσειδώνας πήρε το όνομά του από τον θεό της θάλασσας και το χρώμα του μοιάζει με ωκεανό μελαγχολίας. Δεν πρόκειται όμως για νερό, αλλά για την αντανάκλαση της ατμόσφαιράς του, η οποία αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο, με μια λεπτή αλλά καθοριστική παρουσία μεθανίου. Το μεθάνιο απορροφά το κόκκινο φως και επιστρέφει στο Διάστημα αυτή τη χαρακτηριστική γαλάζια απόχρωση, ένα ψυχρό ίχνος φωτός που ταξιδεύει από απόσταση περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Εκεί όπου ο Ήλιος μοιάζει με αχνό δίσκο και η Γη είναι απλώς μια ανάμνηση, ο Ποσειδώνας αιωρείται σαν γίγαντας πάγου. Όχι πάγου όπως τον γνωρίζουμε, αλλά ενός καυτού, πυκνού μίγματος νερού, αμμωνίας και μεθανίου που περιβάλλει έναν βραχώδη πυρήνα, σχεδόν στο μέγεθος της Γης.

Ο πλανήτης που ανακαλύφθηκε με μαθηματικά

Η ανακάλυψή του, το 1846, αποτελεί έναν από τους μεγάλους θριάμβους της επιστήμης. Ο Ποσειδώνας δεν εντοπίστηκε πρώτα με τηλεσκόπιο, αλλά με υπολογισμούς. Αστρονόμοι όπως ο Ουρμπέν Λε Βεριέ και ο Τζον Κάουτς Άνταμς προέβλεψαν την ύπαρξή του, παρατηρώντας τις ανεξήγητες διαταραχές στην τροχιά του Ουρανού. Έτσι αποκαλύφθηκε ένας αόρατος μέχρι τότε πλανήτης, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των μαθηματικών να φωτίζουν το σκοτάδι.

Παρά την τεράστια απόστασή του από τον Ήλιο, ο Ποσειδώνας κάθε άλλο παρά ήρεμος είναι. Φιλοξενεί τους ταχύτερους ανέμους στο Ηλιακό Σύστημα, με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 2.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά τα υπερηχητικά ρεύματα σμιλεύουν τεράστιες καταιγίδες, όπως το περίφημο Μεγάλο Σκοτεινό Σημείο, έναν κυκλώνα στο μέγεθος της Γης.

Η ενέργεια αυτής της ακραίας ατμοσφαιρικής δραστηριότητας προέρχεται από το εσωτερικό του πλανήτη. Ο Ποσειδώνας εκπέμπει περισσότερη θερμότητα από όση λαμβάνει από τον Ήλιο, ένα απομεινάρι της γέννησής του, που μετατρέπει τον γαλάζιο γίγαντα σε ένα παράδοξο καμίνι πάγου και ανέμου. Η μέση θερμοκρασία στη στρατόσφαιρά του αγγίζει τους -200 βαθμούς Κελσίου, ένα περιβάλλον εχθρικό για κάθε μορφή ζωής όπως την γνωρίζουμε.

Ο χρόνος κυλά διαφορετικά

Μια ημέρα στον Ποσειδώνα διαρκεί περίπου 16 γήινες ώρες. Το έτος του όμως είναι σχεδόν αιώνιο: χρειάζεται 165 χρόνια για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Μόλις το 2011 ολοκλήρωσε την πρώτη του τροχιά από την ημέρα της ανακάλυψής του, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεπερνά κατά πολύ την ανθρώπινη κλίμακα χρόνου.

Γύρω από τον πλανήτη κινούνται 14 γνωστοί δορυφόροι, όλοι με ονόματα εμπνευσμένα από τη θαλάσσια μυθολογία. Ξεχωρίζει ο Τρίτωνας, ένας τεράστιος δορυφόρος με ανάδρομη τροχιά, που κινείται δηλαδή αντίθετα από την περιστροφή του πλανήτη. Θεωρείται ο ψυχρότερος κόσμος που έχουμε μετρήσει ποτέ, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους -235 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην επιφάνειά του έχουν παρατηρηθεί ενεργοί πίδακες αζώτου.

Ο Ποσειδώνας διαθέτει επίσης ένα σύστημα σκοτεινών και αμυδρών δακτυλίων, οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν το 1989 από το διαστημόπλοιο Voyager 2. Ο πιο γνωστός, ο δακτύλιος Άνταμς, ξεχωρίζει για τα φωτεινά τόξα του, που φέρουν ονόματα όπως Ελευθερία, Ισότητα και Αδελφοσύνη, εύθραυστες δομές που διατηρούνται χάρη στη βαρυτική επίδραση μικρών δορυφόρων.

Ο Ποσειδώνας παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το Voyager 2 ήταν ο μοναδικός γήινος απεσταλμένος που τον πλησίασε ποτέ. Σήμερα, ο γαλάζιος γίγαντας στέκει ως σύμβολο απόστασης και μυστηρίου, ένας τελευταίος φάρος στο άκρο του Ηλιακού Συστήματος, εκεί όπου η επιστήμη συναντά την ποίηση μέσα στην παγωμένη απεραντοσύνη του Διαστήματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν - 7 νεκροί

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν μήνες ή ένας χρόνος, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πετύχει»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:23WHAT THE FACT

Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής

10:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τα άλλα σημερινά ματς

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς κάνουν ποδαρικό στην Αυστραλία - Η ώρα και το κανάλι

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σωθήκαμε από την κόλαση»

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ