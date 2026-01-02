Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της
Σοβαρό επεισόδιο σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, έπειτα από επεισόδιο σε μπαρ της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 43χρονος από την Αλβανία που φέρεται να παρενόχλησε 20χρονη γυναίκα, αγγίζοντάς την χωρίς τη συναίνεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες.
Παράλληλα, κατηγορείται και για απειλή σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της.
Ωστόσο, για το ίδιο περιστατικό συνελήφθη και το νεαρό ζευγάρι, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντέδρασαν στο συμβάν και επιτέθηκαν στον 43χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση των αδικημάτων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:23 ∙ WHAT THE FACT
Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής
09:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ