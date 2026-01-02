Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, έπειτα από επεισόδιο σε μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 43χρονος από την Αλβανία που φέρεται να παρενόχλησε 20χρονη γυναίκα, αγγίζοντάς την χωρίς τη συναίνεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, κατηγορείται και για απειλή σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της.

Ωστόσο, για το ίδιο περιστατικό συνελήφθη και το νεαρό ζευγάρι, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντέδρασαν στο συμβάν και επιτέθηκαν στον 43χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση των αδικημάτων.