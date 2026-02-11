Κύπρος: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά χάπια στο ανήλικο παιδί της
Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην οικία τους, εκδόθηκε ένταλμα υποχρεωτικής νοσηλείας για την μητέρα
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεμεσό, στην Κύπρο, όταν μητέρα και ανήλικο παιδί εντοπίστηκαν αναίσθητοι στην οικία τους.
Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (11/02), όταν ο πατέρας του παιδιού εντόπισε το παιδί του και την μητέρα, αναίσθητους.
Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπίστωθηκε η χορήγηση ηρεμιστικών ουσιών, και τους τους παρασχέθηκε η κατάλληλη θεραπεία.
Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της γυναίκας, καθώς φέρεται να έδωσε στο παιδί ηρεμιστικά χάπια και να κατανάλωσε και η ίδια.
Η γυναίκα εξετάστηκε ακολούθως από ιατρό και εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.