Κύπρος: Μια influencer «έβαλε φωτιά» στο νησί - Υπόκοσμος, διαφθορά και πολιτικοί

Μια ανεπανάληπτη υπόθεση διαφθοράς, όπου ο υπόκοσμος, η πολιτική εξουσία και οι διωκτικές αρχές μπλέκονται σε έναν σκοτεινό χορό, έχει βυθίσει την Κύπρο - που προεδρεύει μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε μια ατμόσφαιρα «πολιτικού συναγερμού». Με πολλούς να αναρωτιούνται αν η χρονική σύμπτωση είναι απλά... σύμπτωση ή κάτι άλλο.

Στην καρδιά αυτής της αναταραχής βρίσκεται η Ιωάννα Φωτίου, μια influencer που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα - στην Ελλάδα τουλάχιστον - πρότυπα καθώς δεν διαφημίζει επώνυμα προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά αντιθέτως κάθε ημέρα καταγγέλει περιπτώσεις διαφθοράς και διαπλοκής πολιτικής με εγκληματικά στοιχεία. Η παρουσία της στοιχειώνει το κυπριακό πολιτικό κατεστημένο, καθώς ως «Annie Alexui» στον ψηφιακό κόσμο, εξαπολύει βίντεο που ταράζουν τα νερά.

Σήμερα στις #Aixmes στις 15:00

Η σειρά μας για τα όσα καταγγέλλει με βίντεο της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui#omegachannel pic.twitter.com/DyXHJO1BmF — OMEGA CHANNEL (@omegatvcy) February 4, 2026

Ποια είναι η «Annie Alexui»

Η Ιωάννα Φωτίου δεν είναι μια τυχαία φωνή. Με ρίζες στην Κύπρο και εμπειρίες από τα άδυτα του υποκόσμου, δηλώνει πως γνωρίζει πρόσωπα και μυστικά που άλλοι φοβούνται να ψιθυρίσουν. Εδώ και μήνες, έχει ξεκινήσει έναν αμείλικτο αγώνα κατά της διαφθοράς, αξιοποιώντας τα social media για να αποκαλύψει βίντεο, ηχητικά και απόρρητα έγγραφα που εμπλέκουν ευθέως:

Πολιτικούς πρώτης γραμμής σε ύποπτες συναναστροφές.

Ανώτατους αξιωματικούς της Αστυνομίας που φέρονται να παρέχουν κάλυψη σε εγκληματικές οργανώσεις.

Επιχειρηματίες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και τη νύχτα.

Το ψευδώνυμο «Annie Alexui» δεν είναι τυχαίο. Παραπέμπει σε θρυλική φιγούρα του κυπριακού υποκόσμου, μια επιλογή που πολλοί θεωρούν ως σαφές, ειρωνικό μήνυμα προς το σύστημα: «ξέρω τα πάντα από μέσα».

Το «χτύπημα» κατά του Δημάρχου Πάφου

Η υπόθεση του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Ο Δήμαρχος, που πλέον έχει τεθεί σε αργία, βρέθηκε στο επίκεντρο όταν η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ενδοοικογενειακή βία, με αφορμή έγγραφα που διέρρευσε η Annie Alexui.

Αν και η σύζυγός του διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, η στάση της δεν έπεισε τις αρχές.Το σημείο μηδέν όμως ήρθε λίγες μέρες αργότερα, όταν μια γυναίκα έσπασε τη σιωπή δέκα ετών και κατέθεσε επίσημα πως υπήρξε θύμα βιασμού από τον Δήμαρχο το 2016.Από πλευράς της η Annie Alexui, σημείωσε ότι «εγώ έβγαινα και τον αποκαλούσα βιαστή, επειδή ήξερα ονομαστικά τις κοπέλες, τις ημερομηνίες και τα περιστατικά».

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε πάει στην Αστυνομία και τους παρακαλούσε να δουν τα βίντεο με τον βιασμό της.: «Τους είχα πει ότι αν λέω ψέματα να με συλλάβετε, και αυτοί με έδιωξαν. Όλα αυτά έγιναν στην Πάφο. Τα ήξεραν και με περίμεναν», πρόσθεσε.

Η Justice or Death - Annie Alexui πετάει βόμβες και το κράτος παριστάνει τον κουφό.

Για τους πολιτικούς αντιπάλους του συνταξιούχου από 45 χρονών Νίκος Χριστοδουλίδης - Nikos Christodoulides οι αρχές λειτουργούν σαν ελβετικό ρολόι. Έρευνες και κόντρα αυτεπάγγελτες έρευνες ενώ… pic.twitter.com/cA2ZMvAdDn — Nicoletta Tsikkinis (@Nicoletta1511) February 2, 2026

Η κινηματογραφική φυγή στη Ρωσία

Η υπόθεση μετατράπηκε σε κατασκοπευτικό θρίλερ όταν η Φωτίου, αισθανόμενη απειλή για τη ζωή της, εγκατέλειψε την Κύπρο. Σύντομα, εμφανίστηκε σε βίντεο από τη Μόσχα, ανακοινώνοντας πως ζήτησε και έλαβε πολιτικό άσυλο.Η δήλωσή της πως «στη Ρωσία είναι ασφαλής και δεν μπορούν να την αγγίξουν» προκάλεσε αίσθηση.

Η φημολογούμενη εμπλοκή των ρωσικών αρχών και η πιθανή προστασία από μυστικές υπηρεσίες δίνουν στην υπόθεση γεωπολιτικό βάθος.Η κυπριακή αστυνομία απάντησε εκδίδοντας 13 εντάλματα σύλληψης κατά της Φωτίου, με κατηγορίες για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντία. Ωστόσο, η πίεση της κοινής γνώμης ήταν τόσο έντονη που οι αρχές αναγκάστηκαν να ερευνήσουν τις καταγγελίες της.

Αν υπάρχουν «σάπια μήλα», θέλουμε να τα αποβάλουμε

Για τις αναφορές και τις καταγγελίες της Annie Alexui μέσα από βίντεο που αναρτά στα ΜΚΔ, απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο δημοσιογραφική διάσκεψης.Όπως σημείωσε τα βίντεο έχουν δύο πτυχές, η μία είναι η ανθρώπινη, όσα αφηγείται η ίδια και οι καταγγελίες που κάνει τόσο για το οργανωμένο έγκλημα όσο και για εσωτερικά ζητήματα της αστυνομίας.

Παραδοχή – βόμβα πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για πολιτικές παρεμβάσεις – «Χρυσή ευκαιρία» η υπόθεση Annie Alexui (BINTEO) #Κύπρος https://t.co/KbUJqrk7rF — OMEGAlive (@OMEGAlivecy) February 10, 2026

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες και η Γενική Εισαγγελία, με την αστυνομία, θα προβεί στις έρευνες που απαιτούνται. «Χωρίς μαρτυρίες και χωρίς έγγραφες καταθέσεις, προφανώς τα πράγματα θα είναι πάλι στον αέρα», τόνισε.«Η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει ούτε στις έρευνες ούτε στις αποφάσεις της Γενικής Εισαγγελίας. Αυτό που απαιτείται από την αστυνομία είναι να κάνει σωστά τη δουλειά της για να υπάρχει δημόσια ασφάλεια, τηρώντας πάντοτε τους νόμους και κανονισμούς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν σκέψεις για να μεταβεί κλιμάκιο στη Ρωσία που φέρεται να βρίσκεται η Annie Alexoui, ο κ. Φυτιρής, σημείωσε πως η Αστυνομία εξετάζει κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να σας πω αν θα πάει ή δεν θα πάει στη Ρωσία (κλιμάκιο).

Πιο γενικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εξέφρασε την αφοσίωσή του στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ακολουθώντας, όπως είπε πάντοτε τους νόμους. «Το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομοι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη τεχνολογία. Το κράτος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.

Γι’ αυτό ευχαρίστησα τη βουλή γιατί πέρασαν νομοθεσίες που είναι «όπλα» για εμάς. Πολιτικά είμαστε προσηλωμένοι στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Αν υπάρχουν «σάπια μήλα», θέλουμε να τα αποβάλουμε. Χρειάζονται όμως υπομονή, σχεδιασμός, προγραμματισμός και μέσα, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Υπομονή και επιμονή αυτό ζητώ».

Η απάντηση Alexui

Σε δήλωσή της, η ίδια αναφέρει πως είναι στη διάθεση των Αρχών και πως μπορεί να παραδώσει υλικό που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνει τις σοβαρές καταγγελίες της.

«Μπορείς να με πάρεις εσύ προσωπικά τηλέφωνο, αν θέλεις, στο ρωσικό μου νούμερο και θα σου στείλω προσωπικά βίντεο, ηχογραφήσεις και συζητήσεις που αποδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία, ανικανότητα και βία αστυνομικών, ειδικά της Πάφου, απέναντί μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

