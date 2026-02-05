Φειδίας Παναγιώτου: Τι απαντά για την έπαυλη στη Λεμεσό με πισίνα - Δηλωνει «ερωτικός μετανάστης»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, για τα περί διαμονής του σε έπαυλη, η οποία ενοικιάζεται ως γραφείο

Φειδίας Παναγιώτου: Τι απαντά για την έπαυλη στη Λεμεσό με πισίνα - Δηλωνει «ερωτικός μετανάστης»
Έπειτα από τις μεγάλες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από δημοσιεύματα για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ενοίκιο του "γραφείου" ύψους €2.300, του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή της Κύπρου, Φειδία Παναγιώτου, ο ίδιος με βίντεο του στα κοινωνικά δίκτυα, δίνει τις δικές του απαντήσεις, αρνούμενος ότι διαμένει στην πολυτελή κατοικία, αποδίδοντας τις κατηγορίες σε σκοπιμότητες, με σκοπό να πληγεί η «Άμεση Δημοκρατία». Πρόκειται για το κόμμα του ετοιμάζει ο ίδιος και το οποίο συγκεντρώνει υποψηφιότητες μέσω μιας εφαρμογής.

Ο κυπριακός Τύπος αποκαλύπτει πως ο ευρωβουλευτής δεν έχει πει την αλήθεια για το ακίνητο που ενοικιάζει στη Λεμεσό, ως πολιτικό γραφείο με χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων και για αυτό συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο.

Το ζήτημα πρωτοείδε το φως της δημοσιότητας πριν από περίπου ένα μήνα, ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει υπόθεση πιθανής κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βάρος του ευρωβουλευτή.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία και είχε σπεύσει να εξηγήσει ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες για κακοδιαχείριση του μισθού του και τον διορισμό συγγενικού του προσώπου στο πολιτικό γραφείο του.

Το τελευταίο διάστημα, νέα δημοσιεύματα επαναφέρουν την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι το συμβόλαιο του πολυτελούς ακινήτου στη Λεμεσό υπογράφηκε για οικιστική χρήση και όχι για επαγγελματική. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου -όπως η πισίνα και οι τέσσερις κρεβατοκάμαρες -εγείρουν ερωτηματικά για το αν χρησιμοποιείται τελικά ως γραφείο ή ως κατοικία.

Σημειώνεται ότι ο Φειδίας Παναγιώτου υποστηρίζει ότι ενοικιάζει με €1.200 άλλο ακίνητο στο οποίο ζει με τη σύντροφο του, αλλά τα δημοσιεύματα τον θέλουν να διαμένει στο "γραφείο" με την πισίνα. Αν και ο ίδιος δηλώνει ότι όλα γίνονται σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, δεν παρουσίασε το συμβόλαιο ενοικίασης του "γραφείου", το οποίο αποκαλύφθηκε, ωστόσο, σήμερα στη Cyprus Times.

Όπως αποκαλύπτεται στο ίδιο μέσο, τα επιχειρήματα του ευρωβουλευτή σχετικά με το ενοίκιο του "γραφείου" ύψους €2.300, εκ των οποίων τα €1.600 παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα €700 όπως ισχυρίζεται ο κ. Παναγιώτου, από τον ίδιο, δεν ευσταθούν.

Το υψηλό ποσό του ενοικίου (€2.300) που αναφέρεται στο συμβόλαιο, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι αφορά το ακίνητο, που όπως έχει δηλώσει ο ευρωβουλευτής, χρησιμοποιείται ως "γραφείο", σημειώνεται ακόμα.

Ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι η ενοικίαση του ακινήτου έγινε με τον προβλεπόμενο τρόπο, και πως η εγκατάσταση εγκρίθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για έρευνα σε βάρος του και πως η μόνη ενημέρωση που έχει είναι μέσω δημοσιευμάτων.

Παράλληλα, εξήγησε πως δεν ενέχει κάτι ύποπτο η επιλογή του, αλλά ότι ο ίδιος διαμένει εκεί ως "ερωτικός μετανάστης".

Σε βίντεο που ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Φειδίας Παναγιώτου υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κάποια παρατυπία και συνδέει την καταγγελία με τις κυπριακές εκλογές και την απόφαση του ιδίου για την ίδρυση του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία» που θα διεκδικήσει θέση στα έδρανα της κυπριακής βουλής στις επερχόμενες βουλευτικές, στις 24 Μαΐου.

«Κάνω βίντεο για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, γιατί από τον καιρό που βγήκαν πάνω τα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας πολεμούν μας συνέχεια και αυτή τη φορά πραγματικά ξεπέρασαν κάθε όριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας «όχι μόνο έβγαλαν στη φόρα το συμβόλαιο του γραφείου μου αλλά και όλα τα προσωπικά μου στοιχεία. Είναι παράνομο και μπορώ να κινηθώ νομικά εναντίον τους. Το χειρότερο είναι ότι φαίνεται και ο αριθμός της ταυτότητας μου πάνω στο συμβόλαιο και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, καθώς εύκολα μπορεί όποιος θέλει να υποδυθεί ότι είμαι εγώ σε υπηρεσίες με την ταυτότητα μου και να τον πιστέψουν, Δεν είναι μόνο αυτό φαίνεται και η υπογραφή μου και η διεύθυνση του γραφείου μου».

Μάλιστα, ίδιος επισήμανε πώς «είναι θέμα ασφάλειας και είναι ο λόγος που κρατούσα κρυφό ως τώρα που είναι το γραφείο μου. Για λόγους ασφαλείας, επειδή παίρνω εκατοντάδες δεκάδες απειλητικά μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν και για αυτό δεν ήθελα να μαθευτεί η διεύθυνσή μου».

«Δεν μένω μέσα στο γραφείο μου θέλω να το τονίσω. Δεν έμεινα ποτέ στο γραφείο μου», τόνισε.

Επιπλέον, συμπλήρωσε: «μένω σε ένα άλλο μικρό διαμέρισμα το οποίο πληρώνω με τα δικά μου λεφτά και αυτό μπορώ να το αποδείξω πάρα πολύ εύκολα με τις κάμερες που έχω έξω από το διαμέρισμα μου». Μάλιστα ανέφερε «δεν έχω πρόβλημα να τα δείξω και στην Αστυνομία αν θέλουν για να σταματήσουν οι άσχετες κατηγορίες».

Στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε, αναφέρεται ρητώς, ότι ο ενοικιαστής "επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς" και όχι ως γραφείο της ομάδας του, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται.

Δείτε το βίντεο του Φειδία

Του Κωνσταντίνου Μουρατίδη

