Κύπρος: Στον Ρώσο ολιγάρχη Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία

Η εξαφάνισή του είχε σημάνει συναγερμό στην Κύπρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ, ήταν το πρόσωπο που είχε συνδεθεί με μία από τις πιο σοβαρές διπλωματικές κρίσεις μεταξύ Μόσχας και Μινσκ.

Στις 11 Ιανουαρίου, η κυπριακή αστυνομία ανέφερε την εξαφάνιση του 53χρονου Ρώσου υπηκόου ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν με τη συμμετοχή ομάδων έρευνας και διάσωσης, αστυνομίας και εθελοντών, με τη βοήθεια ενός ελικοπτέρου της αστυνομίας και drones.

Η έρευνα επικεντρώθηκε κοντά στο χωριό Πισούρι, όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά το σήμα του κινητού του τηλεφώνου.

«Στις 14 Ιανουαρίου ανακαλύφθηκε η σορός ενός άνδρα σε περιοχή υπό βρετανική δικαιοδοσία και όπως διαπιστώθηκε μέσω ανάλυσης DNA, ανήκει στον Vladislav Baumgertner», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Ο «Πόλεμος της Ποτάσας»

Το 2005, η Uralkali ένωσε τις δυνάμεις της με την Belaruskali για να ιδρύσει την Belarus Potash Company (BPC), έναν ενοποιημένο εμπορικό βραχίονα που έχει σχεδιαστεί για να συντονίζει τα επίπεδα παραγωγής και τους όγκους πωλήσεων.

Στο αποκορύφωμά της, η BPC έλεγχε περισσότερο από το 40% της παγκόσμιας εξαγωγικής αγοράς ποτάσας. Αλλά μέχρι το 2013, καθώς οι παγκόσμιες τιμές αμβλύνθηκαν, η συνεργασία άρχισε να ξεφτίζει. Οι δύο πλευρές βρέθηκαν σε αδιέξοδο σχετικά με μια θεμελιώδη στρατηγική - είτε να στηρίξουν τις τιμές περιορίζοντας την προσφορά είτε να προστατεύσουν τα έσοδα αυξάνοντας τον όγκο - οδηγώντας σε αμοιβαίες κατηγορίες για παράπλευρες συναλλαγές.

Στα τέλη Ιουλίου 2013, ο Μπαουμγκέρτνερ ανακοίνωσε ότι η Uralkali θα αποσυρθεί από την BPC. Καθώς η εταιρεία ήταν ένα από τα δύο μεγαλύτερα καρτέλ ποτάσας στον κόσμο, η διάλυσή της προκάλεσε ύφεση σε ολόκληρη την αγορά.

«Είναι σαν η Σαουδική Αραβία να αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ», δήλωσε στο Reuters ο Ντμίτρι Ριζκόφ, έμπορος της Renaissance Capital, εξηγώντας την αντίδραση της αγοράς. «Οι τιμές του πετρελαίου θα έπεφταν αμέσως».

Η αποχώρηση της Uralkali από το BPC ήταν ένα οδυνηρό πλήγμα για τον Λευκορώσο Λουκασένκο.

«Το χτύπημα από τη ρωσική πλευρά υπονόμευσε σοβαρά τη Λευκορωσία, την κύρια πηγή ξένου νομίσματος του υπουργείου Οικονομικών», δήλωσε στο BBC ο Αλεξάντερ Κλασκόφσκι, Λευκορώσος πολιτικός αναλυτής. «Κατά συνέπεια, αυτή ήταν μια επίθεση στην οικονομική σταθερότητα και ευημερία που ο Λουκασένκο υπερασπιζόταν εδώ και καιρό. Και έτσι, ο Λουκασένκο έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα».

Στα τέλη Αυγούστου 2013, ένα μήνα μετά την αποχώρηση της Uralkali από το BPC, ο Μπαουμγκέρτνερ έφτασε στο Μινσκ για διαπραγματεύσεις με τον τότε πρωθυπουργός της Λευκορωσίας, Mikhail Myasnikovich. Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, η αστυνομία συνέλαβε τον Μπαουμγκέρτνερ στο αεροδρόμιο καθώς έφευγε από τη χώρα. Πιστεύεται ότι ο Λουκασένκο διέταξε προσωπικά τη σύλληψη.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Λευκορωσίας κατηγόρησαν τον Μπαουμγκέρτνερ για κατάχρηση εξουσίας και τον μετέφεραν σε κέντρο κράτησης της KGB. Η σύλληψή του προκάλεσε μεγάλη διπλωματική ρήξη, με τον Ρώσο πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιγκόρ Σουβάλοφ να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «περίεργο, αντιεπαγγελματικό και ακατάλληλο για εταίρους».

Σε απάντηση, η Ρωσία απαγόρευσε τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από τη Λευκορωσία και μείωσε τις προμήθειες πετρελαίου στη χώρα. Ωστόσο, η διαμάχη δεν κλιμακώθηκε σε άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των δύο προέδρων. Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συμφώνησαν ότι «ο Μπάουμι και ο Κερίμοφ δεν αξίζει να καταστρέψουν τη σχέση μας».

Ο Μπαουμγκέρτνερ πέρασε ένα μήνα υπό κράτηση σε απομόνωση. Το Forbes ανέφερε ότι αρχικά παρέμεινε με το ίδιο κοστούμι που είχε φορέσει στη συνάντησή του με τον Λευκορώσο πρωθυπουργό Myasnikovich.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013, μεταφέρθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Μινσκ. Για να διευκολύνει την έκδοση του Μπαουμγκέρτνερ στα τέλη Νοεμβρίου, η Ρωσία οργάνωσε τη δική της υπόθεση «κατάχρησης εξουσίας» εναντίον του, σύμφωνα με έναν ανώνυμο αξιωματούχο.

Μετά την επιστροφή του στη Ρωσία, ο πρώην αρχηγός της Uralkali πέρασε ένα μήνα σε κέντρο κράτησης της Μόσχας. Στη συνέχεια τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος υπό ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Η υπόθεση εναντίον του Μπαουμγκέρτνερ έκλεισε μόλις τον Φεβρουάριο του 2015.